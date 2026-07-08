Neues Trainerteam bei Türkspor Stuttgart – Neue Ziele, neue Strukturen

Türkspor Stuttgart stellt die Weichen für die Zukunft und präsentiert mit Damir Bosnjak als Cheftrainer sowie Halis Özcan als Co-Trainer das neue Trainerteam.

Mit ihrer Erfahrung, ihrer Leidenschaft und einer klaren sportlichen Vision möchten beide dem Verein neue Impulse verleihen. Im Mittelpunkt stehen eine strukturierte Arbeitsweise, eine klare Spielphilosophie sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung der Mannschaft.

Unter dem Motto „Neue Ziele – Neue Strukturen – Neue Impulse“ beginnt für Türkspor Stuttgart ein neues Kapitel. Gemeinsam wollen Trainerteam, Mannschaft und Verein die kommenden Herausforderungen mit Ehrgeiz, Teamgeist und großer Motivation angehen.