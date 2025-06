Neues Trainerteam bei Erlbach II: Vogl und Huber übernehmen

Dies wird unter einem neuen Trainerduo stattfinden: Jakob Vogl muss seine Spielerkarriere beenden und übernimmt die Zweite, Michael Huber wird als Spielertrainer agieren. Zusätzliche Unterstützung erhalten sie von SVE-Legende Bernhard Waldher, der beim DJK-SV Geratskirchen zuletzt als Co-Trainer tätig war.

Zudem werden einige etablierte Spieler mit Erlbacher Vergangenheit zurückkehren, die Kaderplanung ist noch nicht abgeschlossen. „Ziel ist es, die Lücke zur ersten Mannschaft in der Bayernliga zu schließen und vor allem den jungen Talenten aus den eigenen Reihen Perspektiven zu eröffnen“, erklärt Huber das neue Konzept. „Die U19 ist in die Bezirksoberliga aufgestiegen, der Sprung in die Bayernliga ist aber dennoch ein sehr Großer. Wir müssen Alternativen im Verein anbieten und wollen daher mehr Fokus auf die Zweite richten“, so Huber, der sich seit Jahren sehr stark für den Erlbacher Unterbau engagiert.

Jakob Vogl wechselte vor der letzten Saison vom TSV Arnstorf zum SVE und erspielte sich schnell einen Stammplatz in der Bayernligaelf. Im Spiel gegen den FC Deisenhofen verletzte er sich dann und kam im Laufe der Saison zum Entschluss, seine aktive Spielerkarriere zu beenden. „Ich hätte gerne weitergespielt, aber es geht nicht mehr. Ich hätte mich nun noch einmal operieren lassen müssen mit ungewissen Ausgang“, meint der 26-jährige Student der Sportwissenschaften, der in der Vergangenheit auch schon bei der SpVgg Hankofen-Hailing aktiv war und dort bereits zwei Kreuzbandrisse zu verkraften hatte. „Ich wollte aber in Erlbach bleiben, es taugt mir hier total. Als erste Trainerposition ist das nun ein guter Einstieg, die Bedingungen sind top, ich kenne die Abläufe und mir steht auch das Trainerteam der ersten Mannschaft zur Seite“.