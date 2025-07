Neues Trainerteam bei der SG Eiche Darmstadt

Bei der SG Eiche Darmstadt weht zur neuen Saison ein frischer Wind: Mit Günter Ewald als Cheftrainer und Lars Marolt als spielendem Co-Trainer startet ein neues Duo an der Seitenlinie. Beide bringen auf ihre eigene Art viel Erfahrung, Leidenschaft und Verbundenheit mit – eine Kombination, die dem Team gut tut.

Günter war zuletzt 2016 bei Serkevtinspor Frankfurt in der A-Klasse aktiv. Nach einigen Jahren Pause kehrt er nun mit vielen Ideen zurück auf den Platz. „Natürlich ist für mich noch vieles ungewohnt. Aber genau das macht das Ganze so spannend. Die Mannschaft, die Anlage, das ganze Drumherum – das macht Lust auf mehr!“

An seiner Seite steht mit Lars ein bekanntes Gesicht der SG Eiche. Der langjährige Spieler übernimmt erstmals eine Trainerrolle, bleibt dabei eng mit dem Team verbunden. „Ich bin erstmal froh, dass ich trotz meiner Verletzung die Möglichkeit habe, weiterhin nah an der Mannschaft dran zu sein. Gleichzeitig freue ich mich auf die neue Rolle und mache mir laufend viele Gedanken, wie man Dinge verbessern kann.“

Gemeinsam setzen Günter und Lars auf klare Werte: Einsatzbereitschaft, gegenseitige Unterstützung und den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. „Fehler dürfen passieren – wichtig ist, dass jeder alles gibt“, sagt Günter. Lars ergänzt: „Eiche ist mehr als nur Fußball. Es geht auch um die Zeit davor und danach – wir wollen, dass sich hier jeder wohlfühlt.“

Auf die neue Saison blickt das Duo mit Vorfreude. Lars hofft auf sein baldiges Comeback auf dem Platz, Günter ist von der SG Eiche überzeugt: „Bundesliga ist nicht alles!“. Beide gehen mit großem Engagement und noch größerer Vorfreude in die neue Saison.

Für die Unterstützer und Zuschauer hat das Trainerteam eine klare Botschaft: „Kommt vorbei, schaut euch ehrlichen Fußball bei der SG Eiche an. Es lohnt sich!“ Oder, wie Lars es getreu dem SG Eiche Motto sagt: „Come as a friend, leave as family!“

Für alle, die Lust haben, Teil der SG Eiche Darmstadt zu werden, gibt es jederzeit die Möglichkeit, bei einem Probetraining reinzuschnuppern. Meldet euch einfach unter fussball@sg-eiche.de – oder schaut auf Instagram (@sg_eiche) vorbei für aktuelle Infos und Einblicke ins Teamleben.