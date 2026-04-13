Neues Trainerteam bei der FSG Twist Damen ab der Saison 2026/2027

Mit großer Freude können wir mitteilen, dass die FSG Twist Damen zur Saison 2026/2027 mit einem neuen Trainerteam in die Zukunft gehen wird.
Nach vielen engagierten und erfolgreichen Jahren werden Christine Schepers und Dieter Ählen ihr Traineramt niederlegen. Gemeinsam haben sie über einen langen Zeitraum hinweg die 1. Damenmannschaft der FSG Twist geprägt und mit viel Einsatz, Leidenschaft und Fachkompetenz begleitet.
Zur neuen Saison übernehmen Reiner Aehlen (Ebbe) und Mario Bollmer die Verantwortung als Trainerteam der FSG Twist Damen. Unterstützt werden sie weiterhin von Lukas Niermann, der auch künftig als Torwarttrainer an der Seite der Mannschaft stehen wird.
Christine Schepers wird zudem ihr Amt als sportliche Leitung im Damenbereich innerhalb des Gremiums der FSG Twist niederlegen. Die Neuausrichtung der FSG Twist und des Trainerteams war dabei eines ihrer letzten Projekte, das sie gemeinsam mit dem Gremium auf den Weg gebracht hat.
Ebenfalls aus dem Gremium verabschiedet sich Julia Olthoff.
Darüber hinaus bedanken wir uns herzlich bei Hannes Kocks, Siggi Wessels und Frank Niers für ihr Engagement als Trainer der 2. Damenmannschaft der FSG Twist.
Wir bedanken uns bei allen Beteiligten herzlich für ihr großes Engagement, ihre Leidenschaft und ihren Einsatz für die FSG Twist.
Dem neuen Trainerteam wünschen wir viel Freude, eine erfolgreiche Zusammenarbeit und eine sportlich erfolgreiche Zukunft.
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