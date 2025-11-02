Neues Trainerteam am Uhlenkrug

Nachdem der ETB Schwarz-Weiß Essen vor gut zwei Wochen seinen Trainer Dennis Czayka freigestellt hatte, wird der Oberligist nun mit einem neuen Trainerstab in den Rest der Saison starten. Neu zu den Schwarz-Weißen stößt mit sofortiger Wirkung Ex-Profi Christian Dorda, der die Oberliga Niederrhein gut kennt, und dort bereits als Chefcoach, Co-Trainer und Spieler Erfahrungen gesammelt hat. Er wird gleichberechtigt mit dem bisherigen Interimscoach Björn Matzel das neue ETB-Trainerteam bilden, dem auch weiterhin Joel Kaworsky und die beiden Torwart-Trainer Kai Heutger und Klaus Böhs angehören.

Björn Matzel wird weiterhin U19-Cheftrainer bleiben und hat als Interimscoach des Oberligateams in den letzten Wochen hervorragende Arbeit am Uhlenkrug geleistet. Es war ein großer Wunsch der Mannschaft, dass er auch weiterhin bei der „Ersten“ an Bord bleibt. Auch der bisherige Co-Trainer Joel Kaworsky bleibt dem ETB erhalten und freut sich auf die neue Zusammensetzung des Trainerteams.

Christian Dorda bringt eine beeindruckende Vita als Spieler mit. Er absolvierte sieben Bundesligaspiele für Borussia Mönchengladbach, wo er in der Jugend auch ausgebildet wurde. Danach zog es ihn als Profi zur SpVgg Greuther Fürth, Hansa Rostock und KFC Uerdingen. Erfahrungen als Co-Trainer sammelte er bei der SSVg Velbert und als Chefcoach bei Ratingen 04/19. Der 36-Jährige ist verheiratet, dreifacher Familienvater und als Einkäufer im Metallhandel tätig.