Neues Trainerteam 25/26

Wir bedauern, den Abschied von unserem bisherigen Cheftrainer, Jakob Kirschner, bekannt geben zu müssen. Kirschner wird nach seinem Rücktritt als Trainer auch als Spieler aus dem Verein ausscheiden und sich in der kommenden Saison beruflich bedingt SpVgg Wallstadt 3 anschließen.

Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich bei Jakob für seine drei Jahre als Spieler und insbesondere für sein Engagement als Cheftrainer der zweiten Mannschaft in deren Debütsaison bedanken. Ursprünglich als Co-Trainer vorgesehen, hat sich Kirschner ohne vorherige Erfahrung in die Rolle des Cheftrainers eingearbeitet und viel Zeit investiert, um den Bedürfnissen und Herausforderungen der Mannschaft gerecht zu werden. Trotz erschwerter Bedingungen, wie beispielsweise durch sein Studium und den längeren Anfahrtsweg aus Mannheim, hat er sich stets für die Mannschaft eingesetzt und in der ersten Saison einen einstelligen Tabellenplatz erreicht. Wir wünschen Jakob für seine weitere Zukunft viel Erfolg und alles Gute. 🩵