Neues Trainermodell in Mauchenheim ab Sommer Björn Grimm hat ab der Saison 2026/27 wieder eine Doppelfunktion bei der SG Mauchenheim/Freimersheim inne +++ Gleichberechtigter Trainer wird der Goalgetter mit seinem kongenialen Partner von Claus Rosenberg · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Björn Grimm (hier nach dem 2:0 im Derby gegen die SG Weinheim im zurückliegenden Frühjahr, links Peter Hartmann, rechts Artur Halva) fühlt sich bei der SG Mauchenheim/Freimersheim pudelwohl. Archivfoto: Axel Schmitz/pakalski-press

Mauchenheim/Freimersheim. Der Vierte der A-Klasse Alzey-Worms, die SG Mauchenheim/Freimersheim, startet zur neuen Runde ein neues Trainermodell. Demnach wird neben dem klassischen Coach, Heiko Völker, Björn Grimm als gleichberechtigter Trainer installiert. Kann das gutgehen? Grimm sagt: „Ja. Heiko und ich verstehen uns super. Wir sind weitgehend immer auf gleicher Wellenlänge.“

Völker und Grimm harmonieren Die Allianz der beiden hat Geschichte. In der zurückliegenden Runde war Björn Grimm noch spielender Cotrainer bei der SG. Zusammen mit Heiko Völker. 25/26 aber engagierte sich der Torjäger intensiver beim damaligen Verbandsligisten TSV Gau-Odernheim als Athletiktrainer. Deshalb gab er sein Cotrainer-Amt offiziell bei der SG ab, blieb dem A-Klassisten aber als Spieler erhalten.

Für die nächste Saison, so Grimm, spielte Heiko Völker mit dem Gedanken, sein Trainer-Engagement (seit der Saison 2019/2020!) bei der SG einzustellen. Weil die Anforderungen des Trainerjobs mit den familiären Verpflichtungen zunehmend schwieriger zu vereinbaren waren. Björn Grimm, ganz junger Familienvater, konnte das nur allzu gut nachvollziehen. Da er in ähnlicher Lage war und auf der anderen Seite intensiver ins Trainermetier einsteigen wollte, reifte die Überlegung, sich die Aufgaben des Trainers zu teilen. Das passte für beide. Die SG Mauchenheim/Freimersheim spielte mit. In letzter Konsequenz hieß es für Grimm, bei Oberliga-Aufsteiger TSV Gau-Odernheim kürzerzutreten. Grimm geht weiter auf Torejagd Seit 23/24 stürmt der ehemalige Top-Angreifer von RWO Alzey für die SG Mauchenheim. „Mir gefällt es dort unfassbar gut“, sagt der 34-Jährige. Womöglich übernimmt er perspektivisch in den nächsten Jahren dort auch alleine das Traineramt. Für die kommenden Runde ist aber die Arbeitsteilung vereinbart - auch, weil Grimm der Mannschaft weiterhin als Spieler zur Verfügung stehen möchte.