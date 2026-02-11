Neues Trainergespann sorgt für »Bruck«-Connection beim ATSV Erlangen

Jochen Strobl (rechts) hat Normann Wagner (sitzend) in seinem Rücken. – Foto: Wolfgang Zink

Dass sich das neue sportliche Führungstrio des ATSV Erlangen nicht verstehen wird, ist praktisch ausgeschlossen. Man kennt sich immerhin bestens.Der seit Jahresbeginn aktive neue Sportliche Leiter Sandro Cescutti sowie gleichberechtigte Trainerduo, das im Sommer die Nachfolge von Shqipran "Chipo" Skeraj antritt, haben eine gemeinsame Vergangenheit. Denn auch Jochen Strobel und Normann Wagner waren neben dem Ex-Profi einst für den Lokalrivalen FSV Erlangen-Bruck im Einsatz.

Für Strobel und Wagner ist der mittelfränkische Bayernligist eine "reizvolle Aufgabe". Nicht nur, weil in den vergangenen Wochen und Monaten der eingeleitete Umbruch erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Der Beleg dafür: Nach einem zweijährigen tabellarischen Zwischentief schloss der ATSV die Vorsaison auf Rang 4 ab. Zur Winterpause rangieren Luft, Misic & Co. auf dem 6. Platz. Das ab Sommer tätige Duo an der Linie macht auch gar kein Geheimnis darauf, dass die gemeinsame Bruck-Vergangenheit bei der Entscheidung ebenso eine Rolle gespielt hat.

Die neuen Erlangen-Trainer sind zudem Fachleute, die ihre Können bereits eindrucksvoll nachgewiesen haben: Jochen Strobel bringt langjährige Erfahrung aus verschiedenen Nachwuchsleistungszentren mit. Er war unter anderem für den 1. FC Nürnberg, den FC Ingolstadt und die SpVgg Unterhaching tätig. Zudem sammelte er im Herrenbereich bei Stationen wie dem SC 04 Schwabach, dem TSV Buch und zuletzt dem ASV Neumarkt wertvolle Erfahrung. Normann Wagner war viele Jahre beim FSV Erlangen-Bruck als Jugendtrainer sowie im Herrenbereich von der Bezirksliga bis zur Bayernliga aktiv und stand außerdem beim SC Adelsdorf sowie beim TSV Buch in der Verantwortung.