Neues Trainergespann beim FSV Harthof: Gasda und Tomasevic übernehmen

Bevor wir den Blick in die Zukunft richten, möchte sich der FSV Harthof herzlich bei Ihren Trainern Armin Sabljic und Robert Söltl bedanken. In einer herausfordernden Zeit übernahmen sie Verantwortung, formten eine neue Mannschaft und führten den Verein in der vergangenen Saison zum Aufstieg in die Kreisliga sowie zum Toto-Pokalsieg auf Kreisebene. In der aktuellen Spielzeit steht man als Aufsteiger im Mittelfeld der Tabelle und erneut im Münchner Totopokal-Finale gegen den SV Lohhof.

Im folgenden Interview stellen sich unsere neuen Trainer Stefan Gasda und David Tomasevic den Fragen von fsvharthof.de:

---

fsvharthof.de: Stefan, du kommst vom Bayernligisten TSV Rain/Lech zum FSV Harthof. Was hat dich an der Aufgabe hier gereizt?

Stefan: Nachdem ich meinen Vertag bei Rain aufgrund des zeitlichen Aufwandes nicht verlängert habe, war mir schnell klar, dass ich wieder was Neues machen wollte.

Dann kam das Angebot von Harthof und nach den ersten Gesprächen mit den Verantwortlichen und mit David war mir schnell klar, dass hier das Gesamtpaket passt. Bezüglich der Ambitionen und der Ausrichtung sind wir auf einer Wellenlänge.

fsvharthof.de: Es wird deine erste Station als Cheftrainer – wie groß ist die Vorfreude und vielleicht auch der Respekt vor der neuen Rolle?

Stefan: Die Vorfreude ist riesig. Wir stecken voll in den Planungen und können es kaum erwarten, dass es losgeht. Respekt ist vielleicht das falsche Wort, ich gehe jede Aufgabe mit Demut und Freude an. Wir haben ein großartiges Team, in welchem jeder für den Anderen da ist.

fsvharthof.de: David, du bleibst dem FSV Harthof als Spieler erhalten und wirst gleichzeitig Co-Trainer. Wie kam es zu dieser Entscheidung und welche Herausforderungen siehst du in der Doppelfunktion?

David: Der Verein kam vor einigen Wochen auf mich zu und hat mich informiert, dass Stefan als neuer Trainer für die nächste Saison installiert wird. Dann kam auch sehr schnell die Frage, ob ich mir vorstellen könnte als Spielertrainer zu unterstützen. Vor ein paar Monaten noch konnte ich mir eine Stelle als Trainer eigentlich noch gar nicht vorstellen. Die Gespräche, die ich dann mit dem Verein und Stefan geführt habe, haben mich dann aber doch sehr schnell von dem Projekt überzeugt. Mit jetzt fast 31 Jahren ist es im Endeffekt dann vielleicht doch genau der richtige Zeitpunkt neue Erfahrungen zu sammeln.

Die größte Herausforderung ist natürlich, dass du als Spielertrainer in erster Linie mit Leistung vorangehen musst. An dieser Situation ändert sich aber im Vergleich zu den letzten beiden Jahren nicht viel. Auch dann war es mir immer wichtig, dass ich als Spieler mit höherklassiger Erfahrung vorangehe und den Jungs so gut es geht, helfe. Auch der Balanceakt im Spiel einen Blick für gewisse Sachen wie Taktik oder ähnliches zu haben ist schwierig genug, weil man sich in erster Linie ja natürlich auf seine eigene Leistung konzentrieren muss. Mit Stefan habe ich aber glücklicherweise jemanden der als Haupttrainer fungiert und von draußen nochmal einen neutralen Blick auf das Spiel haben wird. Daher denke ich ist die Kombination sehr gut

fsvharthof.de: Ihr beide kennt den Fußball aus unterschiedlichen Perspektiven – wie ergänzt ihr euch als Trainergespann?

Stefan: So unterschiedlich sind wir nicht, wir haben beide höherklassiger gespielt und leben den Fußball. David spielt noch weiter und hat dadurch nochmal einen anderen Einblick in das direkte Spielgeschehen. Ich freue mich auf den täglichen Austausch.

fsvharthof.de: David, als langjähriger Kapitän kennst du die Mannschaft bestens. Welche Stärken siehst du aktuell im Team und wo gibt es noch Potenzial?

David: Wie es so oft mit Mannschaften aus dem Münchner Norden ist, gehören wir spielerisch meiner Meinung nach zu den besten Mannschaften der Liga.

Das haben wir sowohl in der Hinrunde gezeigt, als auch und vor allem im Totopokal der letzten beiden Jahre. In Summe 7 Bezirksligisten aus dem Pokal zu werfen, schafft nicht jede Mannschaft. Auch unser 1:1 gegen Schalding (Bayerlinga) untermauert unsere Qualität.

Was uns noch fehlt, und auch das ist typisch für Mannschaften wie uns, ist es konstant und konzentriert 90 min Fußball zu spielen und nichts dem Zufall zu überlassen. Neben der spielerischen Komponente möchten wir auch das läufer- und kämpferische stärker forcieren. Wir möchten eine Mannschaft haben, in der jeder einzelne Spieler für zwei andere laufen kann. Wenn die Einstellung passt, kommt das spielerische sowieso automatisch.

fsvharthof.de: Stefan, hast du bereits eine Vorstellung davon, welche Spielphilosophie du beim FSV Harthof etablieren möchtest?

Stefan: Klar, jeder Trainer hat seine Wunschvorstellung aber diese richtet sich auch immer nach dem aktuell vorhandenen Kader. Grundsätzlich bin ich ein Trainer, welcher Fußball mit hoher Intensität spielen lässt. Ohne da jetzt zu viel zu verraten, habe ich gerne den Ball und wenn wir ihn verlieren holen wir ihn uns schnellstmöglich wieder zurück.

fsvharthof.de: Was sind eure kurz- und mittelfristigen Ziele mit der Mannschaft?

David: Das übergeordnete Ziel ist die Mannschaft und jeden einzelnen Spieler weiterzuentwickeln. Wir möchten ein Team formen, dass von Leidenschaft, Laufbereitschaft, einem klaren Plan und natürlich von einer spielerischen Fähigkeit lebt. Mittelfristig möchten wir den Verein in der Kreisliga als gestandene Mannschaft etablieren. Langfristig blicken wir in Richtung Bezirksliga.

Stefan: Wie David es schon gesagt hat, wollen wir jeden Spieler individuell besser machen und eine intakte Mannschaft daraus formen. Uns geht es nicht um Einzelne sondern um das Ganze. Langfristig wollen wir schon oben angreifen.

fsvharthof.de: Der FSV Harthof ist ein familiärer Verein mit großer Leidenschaft. Wie wichtig ist euch dieser familiäre Charakter für eure Arbeit?

David: Für uns ist das sehr wichtig. Nur in einem familiären und harmonischen Umfeld, in dem man natürlich auch mal inhaltlich diskutieren kann und muss, können größere Sachen entstehen und machen uns das Arbeiten natürlich auch deutlich einfacher.

Stefan: Vereine leben von der Leidenschaft, ohne gewisse Personen wäre das alles nicht machbar und davor habe ich den größten Respekt

fsvharthof.de: Zum Abschluss: Was möchtet ihr den Fans und Mitgliedern des FSV Harthof mit auf den Weg geben?

David: Erstmal möchten wir uns für unseren Stamm an treuen Fans und Mitgliedern bedanken, dass sie uns bisher stets auf unserem Weg mitbegleitet haben. Wir hoffen natürlich, dass es so weiter geht und im Idealfall noch mehr Leute auf den FSV Harthof aufmerksam werden und Freude daran haben am Wochenende an unsere Anlage zu kommen und guten Fußball zu sehen. Eine Sache ist immer wichtig zu betonen: eine Mannschaft lebt von den Fans und Unterstützern und nur zusammen funktioniert das ganze Konstrukt.

Stefan: Ich hoffe die treuen Fans bald kennen lernen zu können. Wir werden alles dafür tun, dass der FSV Harthof erfolgreich und anschaulichen Fußball spielt.

fsvharthof.de: Vielen Dank für das Gespräch !