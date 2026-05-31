Neues Trainergespann beim FCW - Markus Schirmer + Moritz Bschorer

Intern war es bereits seit Januar bekannt, dass Markus Schirmer im Sommer das Traineramt beim Kreisklassenabsteiger aus Weisingen übernehmen wird. Am vergangenen Donnerstag gab auch Torhüter Moritz Bschorer sein OK, dass er als verlängerter Arm des Trainers auf dem Platz stehen wird. Mit Schirmer übernimmt ein sehr erfahrener Trainer die Rot-Weißen – er gibt seit mehr mehr als 25 Jahren die Kommandos von der Seitenlinie und fühlt sich gerade im niederklassigen Amateurfußball sehr wohl. Meisterschaften und damit verbundene Aufstiege feierte er unter anderem mit dem TV Gundelfingen, dem FC Medlingen, dem VfL Großkötz sowie dem TSV Wasserburg als Trainer sowie mit dem FC Gundelfingen II als Co-Trainer den Bezirksligaaufstieg.

Voll des Lobes ist der mittlerweile 60-Jährige für den bisherigen Trainer der Weisinger. Nachdem die sportliche Leitung nach der andauernden Talfahrt des Aufsteigers sich im vergangenen Herbst von Trainer Matthias Eckart trennte, übernahm mit Max Junghanns ein Eigengewächs spontan und von Anfang an bis Sommer befristet das Traineramt. Der erhoffte Umschwung blieb leider aus, was aber nicht am Trainer sondern häuptsächlich an den vielen Verletzungen der Stammkräfte und der schmalen Kaderbreite lag. Junghanns selbst wurde am vergangenen Samstag beim letzten Heimspiel im Derby gegen den SV Holzheim verabschiedet. Er verlässt den Verein auf eigenen Wunsch nach 12 Jahren und wird ab Sommer Co-Trainer beim TV Gundelfingen.