Neues Trainerduo vorgestellt

Die SG Heinebach/Osterbach hat die Nachfolge auf der Trainerbank geregelt: Zur kommenden Saison übernehmen Kerem Kardas und Nadi Agirman das Traineramt beim A-Ligisten. Der Verein präsentierte das neue Duo im Rahmen eines gemeinsamen Fototermins auf der Günter-Klose-Sportanlage.
„Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Kerem und Nadi“, erklärte der 1. Vorsitzende Marco Steinbach. Beide Trainer bringen nach Vereinsangaben bereits Erfahrung aus ihrer Arbeit im Jugendbereich mit – insbesondere durch ihre eigene Fußballschule. Der Fokus soll künftig klar auf Entwicklung und Spielidee liegen.
Kerem Kardas formuliert den sportlichen Anspruch deutlich: „Unser Ziel ist es, die Spieler kontinuierlich weiterzuentwickeln und einen attraktiven, offensiv ausgerichteten Fußball zu spielen.“ Nadi Agirman ergänzt: „Wir freuen uns auf die Herausforderung mit einer jungen Mannschaft.“ Damit setzt die SG Heinebach/Osterbach erkennbar auf einen Ansatz, der Ausbildung und Spielkultur miteinander verbinden soll.
Auch aus dem Team kommt Rückenwind für den Neustart. Kapitän Marcel Stöcker sendet ein positives Signal in Richtung Saisonvorbereitung: „Wir haben große Lust auf die neue Saison.“ Mit der Verpflichtung des Trainerduos sieht der Verein die personellen Weichen für die kommende Spielzeit gestellt.