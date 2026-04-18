Neues Trainerduo vorgestellt

– Foto: Tobias Leder

Die SG Heinebach/Osterbach hat die Nachfolge auf der Trainerbank geregelt: Zur kommenden Saison übernehmen Kerem Kardas und Nadi Agirman das Traineramt beim A-Ligisten. Der Verein präsentierte das neue Duo im Rahmen eines gemeinsamen Fototermins auf der Günter-Klose-Sportanlage.

„Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Kerem und Nadi“, erklärte der 1. Vorsitzende Marco Steinbach. Beide Trainer bringen nach Vereinsangaben bereits Erfahrung aus ihrer Arbeit im Jugendbereich mit – insbesondere durch ihre eigene Fußballschule. Der Fokus soll künftig klar auf Entwicklung und Spielidee liegen.

Kerem Kardas formuliert den sportlichen Anspruch deutlich: „Unser Ziel ist es, die Spieler kontinuierlich weiterzuentwickeln und einen attraktiven, offensiv ausgerichteten Fußball zu spielen.“ Nadi Agirman ergänzt: „Wir freuen uns auf die Herausforderung mit einer jungen Mannschaft.“ Damit setzt die SG Heinebach/Osterbach erkennbar auf einen Ansatz, der Ausbildung und Spielkultur miteinander verbinden soll.