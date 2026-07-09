Neues Trainerduo, viele Zugänge und ein klarer Entwicklungsauftrag

Die FSK Vollmarshausen geht mit verändertem Gesicht in die neue Saison. Nach einer Spielzeit, die Sportlicher Leiter Tim Schaumburg knapp als „in Ordnung“ bewertet, richtet sich der Blick vor allem auf die Zukunft.
Im Mittelpunkt steht weniger eine konkrete Tabellenplatzierung, sondern vielmehr die Aufgabe, junge Spieler in den bestehenden Kader zu integrieren und daraus eine stabile Mannschaft für die kommenden Jahre zu formen.
Der Startschuss für die Vorbereitung fiel am 23. Juni. Ein besonderer Höhepunkt ist das eigene Söhreturnier, das nicht nur sportlich als Gradmesser dienen dürfte, sondern auch für Verein und Umfeld eine wichtige Rolle spielt.
Einzelne Spieler möchte Schaumburg mit Blick auf die vergangene Saison nicht hervorheben. Der Fokus liegt klar auf der Gesamtentwicklung. Die FSK will den Kader verjüngen, neue Impulse setzen und die kommenden Wochen nutzen, um Struktur und Rollen innerhalb der Mannschaft zu finden.
Auch auf der Trainerbank gibt es Veränderungen. Osman Duygu und Pascal Haas, beide vom JFV Söhre, übernehmen künftig Verantwortung bei der FSK Vollmarshausen. Mit ihnen soll der eingeschlagene Weg, junge Spieler stärker einzubinden, konsequent weiterverfolgt werden.
Der Kader wurde zudem umfangreich ergänzt. Jonas Büttrich kommt vom FSC Lohfelden, ebenso Jonas Pfeifer, Luca Jeske und Mikail Bencik. Jannis Schmidt wechselt vom JFV Söhre zur FSK, Lenard-Nana Oppong kommt von Olympia Kassel, Franjo Stjepic von der SG Söhrewald und Emirhan Bayrak vom SSV 1951 Kassel. Zudem stoßen Jan Ole Zinke und Daniel Kotow, die zuletzt pausiert hatten, zur Mannschaft. Die Vielzahl an Zugängen verdeutlicht: In Vollmarshausen entsteht ein neues Gefüge, das in der Vorbereitung schnell zusammenfinden soll.
Im Rennen um die Meisterschaft sieht Schaumburg mehrere Mannschaften vorne. Heiligenrode, Anadolu Spor Baunatal, die SG Ahnatal und der VfL Kassel zählen für ihn zum Kreis der Favoriten. Die FSK selbst will sich zunächst auf die eigene Entwicklung konzentrieren und die neuen Spieler bestmöglich einbinden.
Auch über den Spielbetrieb hinaus hat Schaumburg klare Anliegen. Beim nächsten Kreis- oder Bezirkstag würde er unter anderem den Start des Kreispokals thematisieren, der aus seiner Sicht nicht vor dem Serienstart liegen sollte. Zudem spricht er sich dagegen aus, dass zwei Mannschaften desselben Vereins in einer Spielklasse antreten. Sollte dies dennoch der Fall sein, wäre für ihn zumindest eine Teilnahme außer Konkurrenz die bessere Lösung.
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