Neues Trainerduo, viele Zugänge und ein klarer Entwicklungsauftrag Teamcheck Nordhessen: FSK Vollmarshausen von red · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jan Gundlach

Die FSK Vollmarshausen geht mit verändertem Gesicht in die neue Saison. Nach einer Spielzeit, die Sportlicher Leiter Tim Schaumburg knapp als „in Ordnung“ bewertet, richtet sich der Blick vor allem auf die Zukunft.

Im Mittelpunkt steht weniger eine konkrete Tabellenplatzierung, sondern vielmehr die Aufgabe, junge Spieler in den bestehenden Kader zu integrieren und daraus eine stabile Mannschaft für die kommenden Jahre zu formen. Söhreturnier als Höhepunkt der Vorbereitung Der Startschuss für die Vorbereitung fiel am 23. Juni. Ein besonderer Höhepunkt ist das eigene Söhreturnier, das nicht nur sportlich als Gradmesser dienen dürfte, sondern auch für Verein und Umfeld eine wichtige Rolle spielt.

Einzelne Spieler möchte Schaumburg mit Blick auf die vergangene Saison nicht hervorheben. Der Fokus liegt klar auf der Gesamtentwicklung. Die FSK will den Kader verjüngen, neue Impulse setzen und die kommenden Wochen nutzen, um Struktur und Rollen innerhalb der Mannschaft zu finden. Viele neue Gesichter und ein neues Trainerteam Auch auf der Trainerbank gibt es Veränderungen. Osman Duygu und Pascal Haas, beide vom JFV Söhre, übernehmen künftig Verantwortung bei der FSK Vollmarshausen. Mit ihnen soll der eingeschlagene Weg, junge Spieler stärker einzubinden, konsequent weiterverfolgt werden.