Neues Trainerduo übernimmt ab Sommer bei der SGM Alb-Lauchert

Kurz vor dem Start der Rückrunde der laufenden Saison 2025/26 haben die Aktiven Fußballer der SGM Alb-Lauchert bereits wichtige Entscheidungen für die kommende Spielzeit 2026/27 der aktiven Mannschaft getroffen.

Nach intensiven Gesprächen während der Winterpause konnte ein neues Trainerduo verpflichtet werden, das ab Sommer die sportliche Verantwortung übernehmen wird. Mit Patrick Bach stößt ein junger und engagierter Trainer zur SGM Alb-Lauchert, der aktuell noch beim TSV Benzingen als Coach tätig ist. An seiner Seite wird Florian Reichstein, besser bekannt als „Flotto“, stehen – ein vertrautes Gesicht, das es beruflich wieder zurück in die Heimat gezogen hat. Unser neues trainerduo steht bereit udn bringt frischen Wind an die Seitenlinie.

Ebenso zieht unser Sportlicher Leiter Lukas "Horst" Bez weiter die Fäden der Aktiven Mannschaft sowie coacht Frank Hauser weiterhin die Reserve.

Die Verantwortlichen der SGM Alb-Lauchert freuen sich schon jetzt auf die Zusammenarbeit und wünschen beiden Trainern viel Erfolg bei ihrer neuen Aufgabe.

