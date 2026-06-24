Neues Trainerduo - TSV Böbingen stärkt die zweite Mannschaft!

Der TSV Böbingen stellt die Weichen für die weitere um Entwicklung seiner Fußballabteilung und verstärkt das Trainerteam der zweiten Mannschaft. Zur kommenden Saison übernimmt René Franke gemeinsam mit Tim Manhalter die Verantwortung für die zweite Mannschaft des TSV Böbingen.

„Die zweite Mannschaft nimmt in unserem Gesamtkonzept eine zentrale Rolle ein. Mit René schaffen wir eine noch engere Verzahnung zwischen beiden Teams und bieten unseren Spielern optimale Entwicklungsmöglichkeiten“, heißt es aus dem Verein.

Mit der Verpflichtung von René Franke unterstreicht der Verein die Bedeutung der zweiten Mannschaft. Künftig soll René insbesondere als wichtiges Bindeglied zwischen der ersten und zweiten Mannschaft fungieren. Ziel ist es, die Durchlässigkeit zwischen beiden Teams weiter zu verbessern und talentierte Spieler noch gezielter an das Niveau der ersten Mannschaft heranzuführen.

Gleichzeitig bleibt Tim Manhalter ein wichtiger Anker für die Entwicklung der jungen Böbinger Mannschaft. Mit seiner Arbeit hat er in den vergangenen Jahren entscheidend zur Förderung zahlreicher Spieler beigetragen. Gemeinsam mit René Franke verfolgt er nun das Ziel, die Mannschaft sportlich weiterzuentwickeln und in der kommenden Saison erfolgreicher abzuschneiden als im Vorjahr.

Auch Cheftrainer Simon Kreilinger von der ersten Mannschaft begrüßt den Schritt mit einem ihm vertrauten Gesicht:

„Mit René gewinnen wir einen schon erfahrenen Trainer, der unser Trainerteam hervorragend ergänzen wird. Er wird eine wichtige Rolle als Bindeglied zwischen der ersten und zweiten Mannschaft einnehmen. Unser Anspruch ist es, unseren Spielern maximale Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten und gleichzeitig den Erfolg beider Teams zu steigern. René wird dabei ein wichtiger Faktor sein und uns mit seiner Erfahrung und seinen Ideen auch wertvolle Impulse für die erste Mannschaft geben.“

Der TSV Böbingen freut sich auf die Zusammenarbeit mit René Franke und Tim Manhalter und blickt voller Zuversicht auf die kommende Saison.