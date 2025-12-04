Neues Trainerduo soll Karlsfeld vor Landesliga-Abstieg retten

Der erfahrene Coach Hönisch bildet fortan mit Beutlhauser das Karlsfelder Trainerduo. Gemeinsam wollen die beiden Flos den Klassenerhalt schaffen.

Der Hebertshauser bildet gemeinsam mit Florian Beutlhauser das Trainerteam, mit dem die Eintracht den Klassenerhalt erreichen will. Beutlhauser macht – anders als Meikis und Traub – weiter und spielt weiterhin eine zentrale Rolle.

Eigentlich hätten sich Fabio Meikis und Christoph Traub gerne mit einem Erfolg verabschiedet. Doch die Absage des letzten Spiels in Traunstein machte den beiden Trainern einen Strich durch die Rechnung – und beendete ihre erste Trainerstation im Herrenbereich nach einem halben Jahr. Der Nachfolger steht bereits fest: Florian Hönisch heißt der neue Mann beim Fußball-Landesligisten TSV Eintracht Karlsfeld.

Abteilungsleiter Michael Lang spricht von einer langfristig angelegten Lösung: „Wir sehen es als Perspektivprojekt.“ Das heißt, dass die Karlsfelder auch mit den „beiden Flos” in die Bezirksliga gehen würden – sollte es am Ende der laufenden Saison nicht für den Klassenerhalt reichen. Eine schriftliche Vereinbarung gibt es wie in der Vergangenheit nicht. Lang: „Wir machen das per Handschlag. Wenn es passt, funktioniert das – wenn nicht, setzt man sich zusammen.“

Diese offene Art gefällt Hönisch, dessen letzte Stationen der Landesligist SC Oberweikertshofen und zuvor die SpVgg Erdweg waren. Beeindruckt hat ihn außerdem die Haltung des Vereins. „Obwohl es sportlich bisher ja nicht gut gelaufen ist, hätten sie gerne mit ihren bisherigen Trainern verlängert. Das ist nicht selbstverständlich.“

Florian Hönisch war als Spieler für Pipinsried, den SC Fürstenfeldbruck und Aindling in der Landes- und Bayernliga am Ball. – Foto: FuPa

Doch Meikis und Traub wollten aufhören beziehungsweise kürzertreten. Traub wird dennoch weiterhin für die Eintracht auflaufen – allerdings fern des Rampenlichts: Zuletzt spielte er bereits zweimal für die dritte Mannschaft – und stellte dort mit vier Treffern seine Klasse eindrucksvoll unter Beweis.

Abteilungsleiter Lang glaubt fest daran, dass mit dem neuen Coach das Saisonziel erreicht wird: „Wir sind absolut überzeugt. Flo war unsere Wunschlösung.”

Hönisch bringt viel Expertise mit. Als Spieler stürmte er Anfang der 2000er Jahre für Pipinsried, später für Fürstenfeldbruck und Aindling in der Bayernliga. 2010 wechselte er als spielender Trainer nach Oberweikertshofen, 2015 zur SpVgg Erdweg. Danach folgte eine Auszeit. „Das kann ich jedem nur empfehlen. Man kommt auf anderen Gedanken“, sagt der 46-Jährige.

„Feuerwehrmann“ in Oberweikertshofen

Vom Fußball verabschiedete er sich trotzdem nie ganz. 2024 übernahm er nach der Winterpause noch einmal den SC Oberweikertshofen – wo ihm mit dem Spieler Fabio Meikis der Klassenerhalt gelang. Nun folgt er auf Meikis in Karlsfeld.

Mit Beutlhauser hat Hönisch einen Coach an der Seite, der den Verein bestens kennt und bereits selbst Cheftrainer war. „Wir wollten Flo Beutlhauser unbedingt weiterhin im Trainerteam haben“, sagt Lang, „zwischen ihm und Flo Hönisch hat es gleich gepasst.“ Wäre das nicht der Fall gewesen, hätte Hönisch den Posten trotz aller fachlichen Qualität wohl nicht erhalten.

Sportlich beginnt das Projekt Nichtabstieg mit dem Vorbereitungsstart im Januar. Hönisch blickt der Aufgabe optimistisch entgegen – und gibt bereits einen kleinen Einblick in seine Herangehensweise: „Die Spielidee ist von den Spielertypen abhängig. Die große Kunst ist, ein System zu finden, das zur Mannschaft passt. Bei Fragen binde ich auch gerne die Kapitäne und den Mannschaftsrat ein.“ Hönisch hat sich schon mehrere Eintracht-Spiele angesehen: „Es ist schon Qualität vorhanden.“