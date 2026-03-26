Neues Trainerduo gefunden

Die SG Wehretal hat die Nachfolge der bisherigen Interimslösung geregelt und ein neues Trainergespann für beide Seniorenteams vorgestellt. Sebastian Nölke übernimmt gemeinsam mit Co-Trainer Marcus Stöwer ab sofort die sportliche Verantwortung an der Seitenlinie.

Unterstützt wird das Duo weiterhin von Björn Berger und Markus Engel. Nölke und Stöwer waren zuletzt beim ESV Ronshausen tätig und treten bei der SG Wehretal die Nachfolge der Übergangslösung um Matthias Achtner und Olaf Axt an.

Vereinsvorsitzender Matthias Achtner sprach von einer langfristig angelegten Entscheidung nach der zuvor langjährigen Zusammenarbeit mit Ex-Trainer Gerd Werner. Beim Trainingsauftakt der zweiten Mannschaft habe sich bereits gezeigt, dass der Neustart im Verein positive Impulse freisetzt: Rund 30 Spieler standen auf dem Platz, motiviert und fokussiert auf die kommenden Aufgaben.