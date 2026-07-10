Neues Trainerduo für Viktoria Birkesdorf

Mit Dario Paradiso als Cheftrainer und Ozan Gültekin als Co-Trainer übernimmt ein eingespieltes Trainerduo das Kommando beim Bezirksligisten. Paradiso und Gültekin kennen sich bereits seit Jahren und haben schon bei mehreren Vereinen gut zusammengearbeitet.
"Durch ihre langjährige Zusammenarbeit sind sie perfekt aufeinander abgestimmt und ergänzen sich sowohl fachlich als auch menschlich hervorragend. Mit ihrer gemeinsamen Philosophie, klaren Vorstellungen und ihrer Leidenschaft für den Fußball bilden Dario und Ozan ein starkes Team an der Seitenlinie", heißt es von Vereinsseite.
Birkesdorf geht nach dem Aufstieg 2023 nun in seine vierte Bezirksliga-Saison und blickt optimistisch in die Zukunft.
"Wir sind überzeugt, dass dieses Trainerduo unserer Mannschaft wichtige Impulse geben und die positive Entwicklung weiter vorantreiben wird. Gemeinsam möchten sie unsere Spieler besser machen, eine starke Einheit formen und mit viel Einsatz, Ehrgeiz und Teamgeist erfolgreich sein", heißt es in der Vereinsmitteilung weiter.