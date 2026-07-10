Neues Trainerduo für Viktoria Birkesdorf

Mit Dario Paradiso als Cheftrainer und Ozan Gültekin als Co-Trainer übernimmt ein eingespieltes Trainerduo das Kommando beim Bezirksligisten. Paradiso und Gültekin kennen sich bereits seit Jahren und haben schon bei mehreren Vereinen gut zusammengearbeitet.

"Durch ihre langjährige Zusammenarbeit sind sie perfekt aufeinander abgestimmt und ergänzen sich sowohl fachlich als auch menschlich hervorragend. Mit ihrer gemeinsamen Philosophie, klaren Vorstellungen und ihrer Leidenschaft für den Fußball bilden Dario und Ozan ein starkes Team an der Seitenlinie", heißt es von Vereinsseite.

Birkesdorf geht nach dem Aufstieg 2023 nun in seine vierte Bezirksliga-Saison und blickt optimistisch in die Zukunft.