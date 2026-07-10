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Neues Trainerduo für unsere erste Mannschaft!
Mit Dario Paradiso als Cheftrainer und Ozan Gültekin als Co-Trainer übernimmt ein eingespieltes Trainerduo das Kommando. Die beiden kennen sich bereits seit Jahren und haben schon bei mehreren Vereinen gut zusammengearbeitet.
Durch ihre langjährige Zusammenarbeit sind sie perfekt aufeinander abgestimmt und ergänzen sich sowohl fachlich als auch menschlich hervorragend. Mit ihrer gemeinsamen Philosophie, klaren Vorstellungen und ihrer Leidenschaft für den Fußball bilden Dario und Ozan ein starkes Team an der Seitenlinie.
Wir sind überzeugt, dass dieses Trainerduo unserer Mannschaft wichtige Impulse geben und die positive Entwicklung weiter vorantreiben wird. Gemeinsam möchten sie unsere Spieler besser machen, eine starke Einheit formen und mit viel Einsatz, Ehrgeiz und Teamgeist erfolgreich sein.
Herzlich willkommen und viel Erfolg Dario und Ozan! Wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft in Rot und Weiß! 🔴⚪️
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