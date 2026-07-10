Neues Trainerduo für unsere erste Mannschaft!

Mit Dario Paradiso als Cheftrainer und Ozan Gültekin als Co-Trainer übernimmt ein eingespieltes Trainerduo das Kommando. Die beiden kennen sich bereits seit Jahren und haben schon bei mehreren Vereinen gut zusammengearbeitet.

Durch ihre langjährige Zusammenarbeit sind sie perfekt aufeinander abgestimmt und ergänzen sich sowohl fachlich als auch menschlich hervorragend. Mit ihrer gemeinsamen Philosophie, klaren Vorstellungen und ihrer Leidenschaft für den Fußball bilden Dario und Ozan ein starkes Team an der Seitenlinie.