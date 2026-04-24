Neues Trainerduo für Schloßberg: Kracun und Zsak übernehmen Die bisherigen SG-Coaches Meingast und Kulzer erbaten sich aus privaten Gründen eine schöpferische Pause von Florian Würthele · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Von links: 1. Vorstand Oliver Schulz, Neu-Trainer Alexander Zsak, Moritz Ketterl, Luca Relle, Jonas Prasch, Neu-Trainer Alex Kracun sowie die sportlichen Leiter Jürgen Brandl und Sebastian Karl. – Foto: SG Schloßberg

Die SG Schloßberg 09 aus der Kreisliga Ost steuert einem Trainerwechsel entgegen. Nach zwei sportlich sehr erfolgreichen Jahren erbat sich das bisherige Trainerduo Patrick Meingast / Christoph Kulzer nach dieser Saison aus privaten Gründen eine schöpferische Pause. Beim Eruieren einer passenden Nachfolgelösung können die SG-Macher jetzt Vollzug melden. Alexander Kracun und Alexander Zsak werden in der kommenden Saison das neue Trainergespann bilden. Das macht der Verein am Freitag via Pressemitteilung öffentlich.

„Die Vorstandschaft der SG Schloßberg 09 bedankt sich ausdrücklich für die professionelle und erfolgreiche Zusammenarbeit und wünscht beiden Trainern alles Gute für ihren weiteren Weg“, heißt es in Richtung der scheidenden Trainer. Mit der Verpflichtung des neuen Trainergespanns stelle der Verein nun die Weichen für die kommende Spielzeit.



Alexander Kracun, verheiratet und Vater einer 3-jährigen Tochter, lebt mit seiner Familie im nahegelegenen Niederrunding. Der 32-jährige bringe aus seiner aktiven Laufbahn als Spieler sowie als Trainer „umfangreiche Erfahrung“ und „großes Fachwissen“ mit, heißt es in der Meldung. Bereits in seiner Jugend zählte Kracun zu den talentiertesten Spielern seiner Altersklasse. Er spielte in der Junioren-Bundesliga für den 1. FC Nürnberg und nahm an mehreren Lehrgängen der deutschen U-Nationalmannschaften teil. Auch im Senioren- bzw. Herrenbereich sammelte er höherklassige Erfahrung, absolvierte Regionalligaspiele für den 1. FC Nürnberg und den SV Seligenporten. Auch als Trainer hat Kracun bereits Erfahrungen gesammelt. Unter anderem war er Torwarttrainer der Frauenmannschaft des 1. FC Nürnberg, die zu diesem Zeitpunkt der höchsten deutschen Spielklasse angehörte. Aktuell gehört er dem Trainerteam des Landesligisten 1. FC Bad Kötzting an.





Unterstützt wird Kracun künftig von Alexander Zsak. Der 37-Jährige trainierte über viele Jahre erfolgreich Jugendmannschaften in der Bezirksoberliga. Als Aktiver spielte er unter anderem für den FC Ränkam und den FC Chamerau. „Mit seiner langjährigen Erfahrung im Nachwuchsbereich bringt er zusätzliches Know-how ins Trainerteam ein und wird insbesondere die Entwicklung der jungen Spieler im Team vorantreiben“, sind die Schloßberg-Verantwortlichen überzeugt.



Erfreulich für den Kreisliga-Klub ist außerdem, dass dank der erfolgreichen Jugendarbeit bald mehrere gut ausgebildete Nachwuchsspieler in den Herrenbereich aufrücken. Die jungen Talente Jonas Prasch und Luca Relle (beide eigene Jugend) sowie Moritz Ketterl (DJK Vilzing U19) sollen „schnell Fuß fassen und den Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft anschüren und weiter beleben“. Auch Samuel Hofbauer und Diego Dobmeier, die zum Jahresende 18 Jahre alt werden, würden als vielversprechende Talente gelten und wertvolle Perspektiven in der Zukunft der SG darstellen. „Gemeinsam mit dem neuen Trainergespann Kracun/Zsak möchte die SG Schloßberg weiterhin ihren bodenständigen, familiären Weg fortsetzen und mit Einsatz, Teamgeist und Leidenschaft auch in Zukunft sportliche Erfolge feiern“, schließt die Vereinsmeldung.