Neues Trainerduo für die Zwote: Hellas Troisdorf stellt sich neu auf

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Der griechische Traditionsverein Hellas Troisdorf hat die wichtigsten personellen Entscheidungen für die kommende Spielzeit getroffen. Zur neuen Saison übernimmt ein neues Gespann die sportliche Leitung der zweiten Herrenmannschaft: Can Tosun wird neuer Cheftrainer und erhält dabei Unterstützung von Sebastian Kaumanns, der als spielender Co-Trainer agieren wird.

Beide Trainer wechseln aus Köln-Buchheim an die Troisdorfer Carl-Diem-Straße und befinden sich bereits mitten in den intensiven Planungen für die neue Saison. Die Chemie zwischen den Verantwortlichen und dem neuen Trainerteam stimmte von Anfang an, wie der Vereinsvorsitzende Kosta Xanthopoulos betont: „Beide Seiten hatten seit Tag eins ein positives Gefühl. Umso größer ist die Freude auf das, was kommt.“

Fließender Übergang ab Ende Mai

Der offizielle Startschuss für das neue Duo fällt bereits in Kürze: Ab dem 29. Mai übernimmt das Gespann Tosun/Kaumanns offiziell das Training der Mannschaft. Sie folgen auf das Interimsteam bestehend aus Marcel Plum und Christian van Achter. Besonders erfreulich für das Gefüge der Mannschaft: Sowohl Plum als auch van Achter werden dem Team weiterhin als aktive Spieler auf dem Platz erhalten bleiben und die Mannschaft mit ihrer Erfahrung unterstützen. Der Verein nutzte die Bekanntgabe für ein großes Dankeschön an das scheidende Trainerduo. Marcel Plum und Christian van Achter hatten die Verantwortung in einer sportlich schwierigen, aber enorm wichtigen Phase übernommen und das Team stabilisiert. „Ihr seid und bleibt Hellenen!“, verabschiedete der Verein die beiden aus ihren Trainerrollen.