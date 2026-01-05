Neues Trainerduo für die SG KiBo II

Die SG KiBo stellt das Trainerteam der Zweiten neu auf:
Benedikt Rosenthal und Norman Schäfer übernehmen ab sofort gemeinsam das Traineramt.
Benedikt ist ehemaliger Spieler der Zweiten Mannschaft und kennt das Team bestens. Auch zuletzt unterstützte er die Mannschaft regelmäßig als Altligaspieler und bringt nun seine Erfahrung aktiv an der Seitenlinie ein.
Mit Norman Schäfer, dem bisherigen Kapitän der Zweiten, rückt ein weiterer vertrauter Name ins Trainerteam auf. Für ihn ist es der erste Schritt in den Trainerbereich, bei dem er wertvolle Erfahrungen sammeln wird.
Wir wünschen dem neuen Trainerduo viel Erfolg und eine erfolgreiche gemeinsame Zeit mit der Zweiten Mannschaft!