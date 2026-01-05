Neues Trainerduo für die SG KiBo II

Die SG KiBo stellt das Trainerteam der Zweiten neu auf:

Benedikt Rosenthal und Norman Schäfer übernehmen ab sofort gemeinsam das Traineramt.

Benedikt ist ehemaliger Spieler der Zweiten Mannschaft und kennt das Team bestens. Auch zuletzt unterstützte er die Mannschaft regelmäßig als Altligaspieler und bringt nun seine Erfahrung aktiv an der Seitenlinie ein.