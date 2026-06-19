Neues Trainerduo für die II. Mannschaft des VfL Wanfried

– Foto: VfL Wanfried

Mit Stefan Weise (li.) und Sascha Eberlein (re.) übernehmen zwei bekannte VfL’er das Zepter der zweiten Mannschaft des VfL Wanfried in der Kreisliga A des Werra-Meißner-Kreises. Während Sascha Eberlein zudem weiterhin als Spieler auf Torejagd gehen wird, konnte mit Stefan Weise ein Trainer für die Seitenlinie gewonnen werden. Bereits als Trainer in der JSG stand bei ihm die Entwicklung der jungen Spieler im Vordergrund. "Die Konstellation der Mannschaft reizt mich besonders. Wir haben super viele junge aber trotzdem schon sehr erfahrene A Liga Spieler im Kader, bei denen einige sogar KOL und Gruppenligaluft schnuppern konnten. Dies gepaart mit viel Erfahrung durch Eberlein, Jugl, Kimm und Co ist ein super Gefüge. Das Potenzial welches in der vergangen Saison gerade gegen Mannschaften aus dem oberen Drittel abgerufen wurde, wollen wir nun über die gesamte Saison auf den Platz bringen. Zudem freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit dem Trainer der I. Mannschaft Marco Althans und ich bin mir sicher, dass beide Mannschaften von einem guten und offenen Austausch profitieren werden", so Stefan Weise über den entscheidenden Grund für diesen Schritt. Sascha Eberlein über sein Engagement, dass er sowohl als Spielertrainer als auch als Verantwortlicher für die Zwote Verantwortung übernehmen will: "Mir liegt der Verein und die Mannschaften am Herzen, ich fühle mich wohl hier, sehe die akribische Arbeit im Umfeld, die guten Bedingungen und freue mich einfach darauf mit den Jungs weiterhin auf dem Platz zu stehen. Als Trainer hoffe ich, dass ich den Jungs einiges meiner Erfahrung mit auf den Platz geben kann und somit zur Weiterentwicklung und einer guten Saison beitragen kann."