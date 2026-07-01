Neues Trainerduo für die 2. Mannschaft der SG Freren

Die SG Freren stellt das Trainerteam der 2. Mannschaft für die kommende Saison neu auf. Künftig übernehmen Manuel Scholz (rechts) und Peter Bäumer (links) gemeinsam die Verantwortung an der Seitenlinie.



Mit Manuel Scholz und Peter Bäumer konnte die SG Freren zwei engagierte und motivierte Trainer gewinnen, die ihre Erfahrungen und ihre Leidenschaft für den Fußball in die Mannschaft einbringen werden. Gemeinsam möchten sie die sportliche Entwicklung des Teams vorantreiben, den Zusammenhalt stärken und die Mannschaft erfolgreich auf die kommenden Herausforderungen vorbereiten.

Die SG Freren freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Trainerduo und wünscht Manuel Scholz und Peter Bäumer einen erfolgreichen Start sowie viel Erfolg für die kommende Saison