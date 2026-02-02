Neues Trainerduo für den Neustart

Beim GSV Ringe-Neugnadenfeld werden zur kommenden Saison die Weichen neu gestellt. Mit frischem Wind geht der Verein in die Spielzeit und setzt dabei auf ein neues Trainerteam mit klarer Rollenverteilung.

Nico Imming übernimmt künftig die Rolle des Spielertrainers, während Fabian Bintz als Trainer an der Seitenlinie fungiert. Imming bringt reichlich Erfahrung und spielerische Qualität mit. Zuletzt war er beim SV Grenzland Twist aktiv, zudem sammelte er Bezirksliga-Erfahrung bei SV Olympia Laxten und SV Concordia Emsbüren.

Fabian Bintz befindet sich aktuell mitten in der Trainerausbildung und wird im Sommer seine C-Lizenz abschließen.

Verein, Team und Fans blicken der neuen Saison mit Motivation, Zusammenhalt und einer klaren Richtung entgegen.

Gemeinsam verfolgt das neue Duo klare Ziele: die Weiterentwicklung der jungen Mannschaft, mehr Konstanz auf dem Platz, individuelle Förderung der Spieler und die Stärkung des Teamgeists.

