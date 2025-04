Neues Trainerduo, fünf Verlängerungen und Zugang in der Landesliga

Je nach Konstellation haben Einige unserer derzeit erfolgreichen Jungs ihre Verträge bei der SUN entweder vorzeitig verlängert bzw. hatten bereits bestehende langfristige Kontrakte.

Devin, Ugur, Niklas, Srdjan & Mathis:

Wir freuen uns sehr, unsere Zukunft mit Euch gemeinsam gestalten zu dürfen.

Die Sport-Union Neckarsulm bedankt sich herzlich für Eure Zusage & für Euer Vertrauen in unseren Verein!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

SV 07 Aich (Kreisliga B4 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Neues Trainerduo für die Saison 2025/2026

Zur kommenden Saison übernehmen Damir Hanjalic und Patrick Hild das Ruder.

Beide sind dem Verein bestens bekannt: Damir war bereits als spielender Co-Trainer aktiv, Patrick als Stammkraft und zweiter Kapitän auf dem Platz.

Wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft – willkommen in der neuen Rolle!

SV Hohentengen (Landesliga Württemberg, Staffel 4)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

SV Hohentengen verpflichtet Offensivtalent Nico Zimmermann

Der SV Hohentengen stellt die Weichen für die Zukunft und begrüßt mit Nico Zimmermann den ersten vielversprechenden Neuzugang. Der 19-jährige Offensivspieler stößt zur neuen Saison zum Kader der ersten Mannschaft und soll künftig für frischen Wind in der Offensive sorgen. Zimmermann gilt als variabel einsetzbarer Angreifer mit ausgeprägtem Offensivdrang und hoher Spielintelligenz. Mit seinem Wechsel zum SV Hohentengen möchte er den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen. „Mit Nico gewinnen wir einen jungen, entwicklungsfähigen Spieler, der großes Potenzial mitbringt und hervorragend in unser Konzept passt“, so die sportliche Leitung des SVH. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und sind überzeugt, dass er unser Offensivspiel bereichern wird.“