Neues Trainerduo, bekannte Aufgabe

Am heutigen Freitagabend steht für Alemannia Aachen in der 3. Liga ein richtungsweisendes Spiel auf dem Programm. Die Schwarz-Gelben gastieren um 19 Uhr beim Tabellenelften SV Wehen Wiesbaden. Es ist das erste Spiel seit der Trennung von Cheftrainer Benedetto Muzzicato – an der Seitenlinie wird stattdessen ein Interimsduo stehen.

Trenz setzt auf klare Prinzipien, wie er in der offiziellen Vereinsmitteilung betont: „Ruhe, Klarheit, Besonnenheit und der Fokus auf das, was jetzt wirklich wichtig ist. Es gilt die Nebengeräusche abzuschalten und die Mannschaft auf die Herausforderung gegen Wehen Wiesbaden vorzubereiten.“

Nach nur zehn Punkten aus elf Spielen und drei Niederlagen in Folge zog der Traditionsverein Anfang der Woche die Reißleine. Die sportliche Leitung setzte Cheftrainer Muzzicato vor die Tür und übergab die Verantwortung interimsweise an Co-Trainer Ilyas Trenz und U19-Coach Carsten Wissing. Für Trenz ist die Rolle keine neue – bereits beim Trainingsauftakt im Sommer hatte er das Kommando übernommen. Nun gilt es, die Wende auch in der Liga einzuleiten.

Der Interimscoach blickt ohne Umschweife auf die jüngsten Defizite der Mannschaft: „Es gibt zwei Perspektiven, wenn wir unsere Situation betrachten: Wir waren in den meisten Spielen nie weit weg davon, sie für uns zu entscheiden. Auf der anderen Seite haben wir nur drei Siege aus elf Spielen eingefahren – das nehmen wir alle persönlich.“ Vor allem die defensive Anfälligkeit sei ein Problem: „Wir haben nach Schweinfurt die meisten zugelassenen Großchancen in der Liga.“

Daraus leitet Trenz eine klare Marschroute für das Gastspiel in Wiesbaden ab: „Es geht also um Folgendes: Konsequenz im Verteidigen, Klarheit, Kompaktheit und trotzdem die Mannschaft hoch im Feld zu haben, damit wir unsere Stärken ausspielen können. Wir haben tolle Offensivspieler, mit einer hohen individuellen Qualität und auch schnelle Verteidiger. Was wir jetzt ganz klar einfordern, ist Konsequenz, Klarheit und Stabilität.“

Dabei gehe es jedoch nicht um einen passiven Ansatz: „Nicht den Bus parken“ sei die Devise, so Trenz. Stattdessen wolle man mutig auftreten, aktiv verteidigen und möglichst hoch stehen. An der grundsätzlichen Spielidee werde festgehalten, je nach Spielverlauf könne aber auch ein variabler Aufbau über eine Vierkette zum Einsatz kommen.

Wiesbaden: Kompakt, robust, individuell stark

Ein Selbstläufer wird die Partie für die Aachener trotz neuer Impulse sicher nicht. Der SV Wehen Wiesbaden steht mit 16 Punkten solide im Mittelfeld der Tabelle, hat jedoch nach dem 0:3 bei Hansa Rostock etwas gutzumachen.

Trenz lobt die Qualität des Gegners: „Wehen Wiesbaden ist eine Mannschaft, die in der Liga durch ihre individuelle Qualität heraussticht und auch weiß, diese zu nutzen. Sie spielen sehr kompakt gegen den Ball und werden definitiv versuchen, uns durch hohes Pressing unter Druck zu setzen. Aber auch im Ballbesitz verstehen sie es, ihre Qualität auf den Platz zu bringen.“

Insbesondere die Offensivreihe der Hessen hat es dem Aachener Trainer angetan. Die Außenspieler Lukas Schleimer und Ryan Johansson sowie die Angreifer Fatih Kaya, Nikolas Agrafiotis und Moritz Flotho seien „spielerisch stark und schwer auszurechnen“.

Trotzdem macht Trenz unmissverständlich klar: „Wir haben keine Angst und große Zuversicht in das, was wir tun.“

Personallage und Fanunterstützung

Verzichten muss Aachen weiterhin auf die Langzeitverletzten Mika Hanraths und Fabio Torsiello. Zudem fehlen Lukas Scepanik, Nils Winter und Matti Wagner verletzungsbedingt. Torwart Jan Olschowsky, der unter der Woche kürzertreten musste, ist für das Spiel einsatzbereit. Ein Fragezeichen steht hinter dem angeschlagenen Niklas Castelle.

Unterstützt wird das Team derweil laut Vereinsangaben von rund 1.500 mitreisenden Anhängern, die sich auf den Weg in die BRITA-Arena machen. Der Mannschaftsbus startete bereits am Donnerstag.