Neues Trainerduo beim SV Nordendorf für die neue Saison

Nachdem Bernhard Oswald schon früh bekannt gab, dass er nach der laufenden Saison nach insgesamt 18 Jahren ununterbrochenem Trainerengagement im Herren- und Jugendbereich das Traineramt nicht weiter ausführen möchte, machte sich die Abteilungsleitung auf die Suche nach einem geeigneten Nachfolger.

Auch der SV Nordendorf stellt im Winter die Weichen für die nächste Saison.

Dementsprechend groß sind die Fußstapfen, die es zu füllen gilt.

Bernhard Oswald begleitete die A-Jugend in der Saison 2024/2025 in den Herrenbereich und schaffte mit seinem Team direkt den lang ersehnten Aufstieg. Zur Winterpause stehen die Nordendorfer in der neuen A-Klasse Augsburg Nord erneut an der Spitze.

Mit Dominik Brenner kommt ein im ländlichen Augsburger Raum noch unbekannter Name als Spielertrainer zum SV Nordendorf. Neben zahlreichen Spielen in der Kreisliga und Bezirksliga bringt er auch erste Trainererfahrung beim FC Reflexa Rettenbach mit.

Die Abteilungsleiter Pascal Maierfels und Philipp Dinger, sowie Vorstand Philipp Kreisel sind sich einig:

„Mit Dominik haben wir einen hungrigen, noch vergleichsweise jungen Trainer gefunden, der auch menschlich einen super Eindruck macht. Uns war es wichtig, dass der neue Trainer Spaß daran hat, da weiterzumachen wo Bernhard aufhören wird, und zwar bei der Förderung und Entwicklung unserer jungen Mannschaft.“

Unterstützt wird er dabei durch Vize-Kapitän Rezan Ali, der künftig als spielender Co-Trainer Frederic Arndt beerben wird, der wiederum kürzertreten möchte und mehr Zeit mit der Familie verbringen will.

„Zu Rezan schauen die Jungs auf und er bringt ebenfalls enorme Erfahrung als Spieler mit. Vorteilhaft für uns ist sicher auch, dass sich Dominik und Rezan bereits aus vergangenen Tagen kennen.“ so die Verantwortlichen.

Dem scheidenden Trainerteam sind Abteilungsleitung, aber auch Vereinsführung extrem dankbar für das Erreichte. Aber bis zum Saisonende gibt es noch was zu gewinnen, also heißt es bis dahin erst mal Fokus auf den Rest und ab Saison 2026/2027 dann, viel Erfolg und ein glückliches Händchen für das neue Trainerteam.