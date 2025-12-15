Neues Trainerduo beim SC Teublitz ab der Saison 26/27

Beim SC Teublitz steht zur neuen Saison im Sommer 2026 ein Trainerwechsel bei der 1. Herrenmannschaft an. Das bisherige Spielertrainer-Duo Tobias Grabinger und Marcel Koman, das seit der Saison 2024/25 Verantwortung übernommen hatte, wird seine Tätigkeit beenden.

Tobias Grabinger stellt sich ab Sommer einer neuen sportlichen Herausforderung, Marcel Koman legt aus beruflichen Gründen vorerst eine Pause ein.

Nach der Winterpause wird allerdings nochmal Vollgas bei den letzten 7 Spielen der laufenden Saison gegeben.

Der SC Teublitz bedankt sich jetzt schon bei beiden für ihren Einsatz, ihr Engagement und die Zeit im grün-weißen Trikot. Ihr seid auch nach Abschluss jederzeit herzlich willkommen beim SCT – wir wünschen euch für euren weiteren Weg, sowohl sportlich als auch privat, nur das Allerbeste.

Zur Saison 2026/27 übernimmt ein neues Trainerduo: Leotrim Berisha und Paco Berisha. Ein besonderes Gespann, denn hier stehen Neffe und Onkel künftig gemeinsam an der Seitenlinie.

Leotrim Berisha kehrt vom TSV Klardorf zurück aufs Feld und an die Teublitzer Seitenlinie, Paco Berisha ist bereits ein fester Bestandteil der aktuellen Mannschaft. Beide kennen den Verein sowie das Umfeld bestens.