Neues Trainerduo beim SC Stetternich

Michael und Peter bringen nicht nur langjährige Erfahrung, sondern auch ein hohes Maß an Fachwissen, sowie eine starke regionale Vernetzung mit. Beide waren von Beginn an hochmotiviert und zeigen große Begeisterung für das Projekt beim SC Stetternich. Sie freuen sich bereits darauf, mit der Mannschaft zu arbeiten und die positive Entwicklung des Vereins weiter voranzutreiben.

In den vergangenen sechs Wochen wurde das Team interimsweise von Christian Kuckartz, Sebastian Müller und Dennis Büttgen betreut.

Ihr Einsatz in dieser Übergangsphase war für den Verein von großer Bedeutung – ihnen gilt besonderer Dank für ihr Engagement und ihre Verlässlichkeit.

Nach dieser Übergangsphase werden alle drei nun wieder in ihre angestammten Rollen zurückkehren:

Christian Kuckartz wird sich weiterhin voll auf seine Aufgaben als 1. Vorsitzender des Vereins konzentrieren.

Dennis Büttgen bleibt – zusammen mit Sebastian Müller – Abteilungsleiter Herrenfußball und widmen sich zusätzlich dem Aufbau der neuen zweiten Mannschaft.