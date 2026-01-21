Neues Trainerduo beim Landesligisten

Beim Landesligisten SV Zehdenick gibt es ab sofort ein neues Trainerduo. Das teilt der Verein dazu über Instagram mit:
SV Zehdenick stellt neues Trainerteam vor
Der SV Zehdenick reagiert auf das Trainer-Aus von Jeffrey Maaß und stellt die Weichen für die Rückrunde der Landesliga neu.
Mit einem neuen Trainerteam wird der SV Zehdenick in die zweite Saisonhälfte gehen. Christoph Schiller bleibt dem Verein weiterhin erhalten und sorgt für Kontinuität. Er kennt das Team bestens. Steffen Borkowski rückt für Jeffrey Maaß auf und übernimmt künftig die Rolle als gleichberechtigter Trainerpartner.
Steffen Borkowski bringt viel Erfahrung aus verschiedenen Spielklassen mit. Seine letzten Trainerstationen:
- SV Falkensee (Brandenburgliga 2016/17)
- SVA (NOFV-Oberliga Nord 2018/19)
- SVA (Brandenburgliga 2019/20)
- Klosterfelde (Brandenburgliga 2021/22)
- Eberswalde (Brandenburgliga 2023/24)
Der Verein ist überzeugt, mit diesem Trainerteam gut für die kommenden Aufgaben aufgestellt zu sein und blickt optimistisch auf die Rückrunde.
Der ganze Verein wünscht euch, Christoph und Steffen, viel Erfolg bei euren Aufgabe beim SV Zehdenick!
+++
So sieht die Tabelle in der Landesliga Nord aus:
1. SV Viktoria Potsdam (Auf) 15 14-1-0 87:19 43
2. Schönower SV 1928 15 9-3-3 39:23 30
3. FSV Bernau 15 9-3-3 38:23 30
4. SG Einheit Zepernick 1925 14 9-2-3 42:23 29
5. SV Falkensee-Finkenkrug 13 9-2-2 37:17 25
6. FC Schwedt 02 14 7-3-4 37:30 21
7. SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse 14 6-4-4 43:41 19
8. FV Preussen Eberswalde 15 5-4-6 27:35 19
9. FC 98 Hennigsdorf 14 5-2-7 26:28 17
10. SV Eintracht Alt Ruppin 13 5-1-7 22:31 16
11. FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 15 3-5-7 20:30 14
12. BSC Fortuna Glienicke 14 3-3-8 26:48 12
13. Fortuna Babelsberg (Ab) 15 3-2-10 17:35 11
14. Angermünder FC (Auf) 13 3-1-9 14:49 10
15. SV 1920 Zehdenick (Ab) 15 2-6-7 20:36 9
16. SG Bornim 14 0-2-12 18:45 2