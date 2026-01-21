Neues Trainerduo beim Landesligisten

– Foto: Roy Fischer

Beim Landesligisten SV Zehdenick gibt es ab sofort ein neues Trainerduo. Das teilt der Verein dazu über Instagram mit:

Mit einem neuen Trainerteam wird der SV Zehdenick in die zweite Saisonhälfte gehen. Christoph Schiller bleibt dem Verein weiterhin erhalten und sorgt für Kontinuität. Er kennt das Team bestens. Steffen Borkowski rückt für Jeffrey Maaß auf und übernimmt künftig die Rolle als gleichberechtigter Trainerpartner. Steffen Borkowski bringt viel Erfahrung aus verschiedenen Spielklassen mit. Seine letzten Trainerstationen:

- SV Falkensee (Brandenburgliga 2016/17)

- SVA (NOFV-Oberliga Nord 2018/19)

- SVA (Brandenburgliga 2019/20)

- Klosterfelde (Brandenburgliga 2021/22)

- Eberswalde (Brandenburgliga 2023/24)