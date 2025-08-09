Neues Trainerduo beim Kreisligisten nach acht Jahren

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Neues Trainerduo für unsere Erste! Nach 8 Jahren verabschiedet sich unser langjähriger Coach Sascha in eine wohlverdiente Fußballpause. Danke für alles, Coach! Ab dieser Saison übernehmen David Milojkovic – bereits letztes Jahr als spielender Co-Trainer am Start – und Alexander Nita gemeinsam das Ruder. Ein junges, hungriges Duo, das als Spielertrainer alles für den FCH geben wird! Willkommen an der Seitenlinie, Jungs – und auf eine erfolgreiche Saison!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

SV Langenenslingen (Kreisliga A1 Oberschwaben)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Neuzugang beim SVL – Robin Kuchelmeister! Mit Robin Kuchelmeister dürfen wir einen weiteren Neuzugang beim SV Langenenslingen begrüßen. Es ist uns gelungen, einen jungen und talentierten Keeper für unsere erste Mannschaft zu verpflichten. Trotz seines Alters bringt Robin bereits wertvolle Erfahrung mit und wir freuen uns, gemeinsam mit ihm einen neuen Weg auf der Torspielerposition zu gehen. Herzlich Willkommen beim SVL, Robin!

TSG Esslingen (Kreisliga A1 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Er kommt zwar nicht von RB Leipzig, hat aber trotzdem Flügel - Denn mit seiner Geschwindigkeit und Dynamik wird er uns auf den Außenpositionen im Mittelfeld sehr weiterhelfen. Daher sind wir sehr glücklich, dass sich Stephen dazu entschieden hat, vom FSV 08 Bietigheim-Bissingen II auf den Zollberg zu wechseln und bei uns die nächsten Schritte zu gehen. Schön, dich bei uns begrüßen zu dürfen, Stephen!

