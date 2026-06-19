Neues Trainerduo beim FC Kiedrich ist komplett

Das neue Trainerteam Laurenz Rheingans (links) und Adrian Spruch (rechts) mit dem ersten Vereinsvorsitzenden Bernd Helck (Mitte). – Foto: 1. FC Kiedrich

Kiedrich. Nachdem Marc Wilhelm, Vereinsurgestein des FC Kiedrich, seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt und seinen Trainerposten verlassen hat, hat er Laurenz Rheingans als seinen Nachfolger nominiert. Nun ist das Trainerduo mit Adrian Spruch, als spielender Co-Trainer, komplett. Rheingans berichtet über die Vorbereitungen auf die neue Saison mit einem sehr jungen Team und wie das Trainerduo diese angeht.

"Ich bin sehr froh über Adis Zusage, das war meine Wunschlösung", sagt Rheingans über die Zusage des Co-Trainers. Adrian Spruch sei seit Jahren ein absolutes Vorbild in der Mannschaft und Führungsspieler. "Wir haben lange zusammen gespielt und sind auch privat gut befreundet. Auch deswegen wollte ich ihn gerne dabei haben", erzählt der Trainer.

Rheingans musste Fußballkarriere verletzungsbedingt beenden

Laurenz Rheingans, der seit seinem zweiten Kreuzbandriss in der letzten Saison nur noch gelegentlich bei der Zweiten spielt, hat bereits seit der Saison 2024/25 die A-Jugend des FC Kiedrich trainiert. "Ich wollte die A-Jugend noch trainieren, bis meine 07er hochkommen", erklärt er.

Ein sehr junger Kader

Das wird zur neuen Saison passieren. Die Erste Mannschaft bekommt mit Lasse Ermer,⁠ Paul Petzold, ⁠Elias Weis, Dennis Bonczoszek, ⁠Hendrik Dittrich, Jonathan Brückmann, ⁠Max Glaser, Thilo Trautmann

und ⁠Finn Schiebel intern Verstärkung von neun Spielern aus der A-Jugend. "Das passt natürlich sehr gut, dass ich die jetzt weitertrainieren kann", sagt Rheingans.

Mit dem 33-jährigen Marcel Morr verlässt der älteste Spieler der Mannschaft zur neuen Saison das Team. "Wir haben jetzt einen sehr jungen Kader", sagt der Trainer. Mit 25 Personen im Kader sei das Team gut aufgestellt, nur ein dritter Torwart werde noch gesucht.

Motiviert in die Vorbereitung

Die Saisonvorbereitung beginnt bereits am kommenden Sonntag. "Ich freue mich auf die Vorbereitung und das intensive Programm", sagt Rheingans. Besonders an der Taktik des Teams wolle der Trainer feilen. Ein Saisonziel ist auch schon formuliert: "Wir wollen möglichst schnell genug Punkte haben, um sicher in der Liga zu bleiben", sagt der Trainer. Es solle eine stressfreie Saison werden.