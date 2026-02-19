Neues Trainerduo beim DJK VfL Willich

– Foto: VfL Willich

Im Trainerstab des VFL Willich gibt es eine Veränderung. Sacha Hein wird neben Stefan Poetters das Trainerteam verstärken. Co-Trainer Mert Palaz wollte auf eigenen Wunsch aus privaten und beruflichen Gründen kürzertreten.

„Als Mert letzte Woche mit dem Wunsch in nächster Zeit etwas kürzer zu treten an mich herangetreten ist, mussten wir schnell reagieren. Mert hat uns im Sommer in einer schwierigen Situation geholfen. Er hat zu dem Erfolg der Mannschaft beigetragen. Wir wünschen Mert alles Gute für die Zukunft.“

„Mit Sascha Hein konnten wir einen Trainer verpflichten, der sich ausgezeichnet im Kempen Krefelder Kreis auskennt und viel Erfahrung mitbringt. Schon im ersten Gespräch war mir klar, dass die Chemie zwischen uns stimmt und genau zu der Philosophie des VFL Willich passt. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.“