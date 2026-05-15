Neues Trainerduo bei Pavelsbach/Postbauer

Dominik Lettenbauer (l.) und Patrick Sedlmeier (r.) übernehmen zur kommenden Saison. – Foto: Verein

Erfreuliche Nachrichten von den Verantwortlichen der beiden Fußballabteilungen TSV Pavelsbach und SV Postbauer können vermeldet werden: Patrick Sedlmeier und Dominik Lettenbauer werden zukünftig das sportliche Zepter im Herrenbereich der SG Pavelsbach/Postbauer in der Hand halten.

Nachdem Oli Sommer im letzten Herbst als Interimstrainer übernommen hat, starten die neuen Übungsleiter zur nächsten Saison als Trainerduo. Der 38-jährige Patrick Sedlmeier war als Spieler in den Herrenmannschaften des BSC Woffenbach und des FC Holzheim aktiv, bevor er seine ersten Trainerposten bei der SG Litzlohe/Pilsach und beim TSV Wolfstein antrat. Der 33-jährige Dominik Lettenbauer spielt seit 2020 beim TSV Wolfstein. Bis dahin hat er seine Fußballschuhe im Herrenbereich für den SV Pölling geschnürt.

Die Fußballabteilungen der SG sowie die beiden neuen Coaches freuen sich auf die Zusammenarbeit!