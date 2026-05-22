Neues Trainerduo am Fellberg - Lob für "Ede"

SV 08 Steinach stellt Weichen für die Zukunft: Eber (links) und Styevko (rechts) übernehmen – Foto: © SV 08 Steinach

Wie der Verein in einer Vereinsmeldung bekanntgab, werden künftig Nico Eber und Gabor Styevko gemeinsam die Verantwortung an der Seitenlinie übernehmen. Damit stellt sich der SV 08 nach einer sportlich stabilen Saison neu auf – und baut zugleich auf Kontinuität.

„Die Spatzen pfiffen es schon längst von den Dächern. Nun ist es offiziell und unterschrieben“, heißt es in der Mitteilung des Vereins. Mit Nico Eber habe man einen Trainer verpflichtet, „der in den letzten Jahren mit seiner Arbeit bei der SG Frankenblick gezeigt hat, dass er eine Mannschaft formen und weiterentwickeln kann“. Genau diesen Weg wolle man nun auch am Fellberg fortsetzen. Der 36-Jährige bringt reichlich Erfahrung als Spieler und Trainer mit. Seine Laufbahn führte ihn vom TSV Germania Sonneberg-West über Mupperg und Judenbach schließlich zum SC 06 Oberlind, wo er viele Jahre als Spielertrainer tätig war. Zuletzt arbeitete Eber erfolgreich bei der SG Mengersgereuth-Hämmern, mit der ihm im vergangenen Sommer der Aufstieg in die Kreisliga gelang. Aktuell rangiert die Mannschaft auf einem starken fünften Tabellenplatz.

Mit Gabor Styevko bekommt Eber zudem einen Co-Trainer an die Seite, der in Steinach bestens bekannt ist. Seit 2019 trug der Offensivspieler das Trikot des SV 08, sammelte Erfahrungen in der Landesklasse und half auch in der laufenden Saison noch mehrfach aus. Nach einem kurzen Abstecher nach Mitwitz kehrt er nun in neuer Funktion an den Fellberg zurück. „Ein wichtiger Baustein für mich ist Gabor Styevko, der den Verein bestens kennt und den Weg gemeinsam mit mir antritt“, erklärte Nico Eber. „Wir sind gewillt, langfristig etwas aufzubauen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Spielern und dem Verein.“