Neues Trainerduo am Fellberg - Lob für "Ede"

Wie der Verein in einer Vereinsmeldung bekanntgab, werden künftig Nico Eber und Gabor Styevko gemeinsam die Verantwortung an der Seitenlinie übernehmen. Damit stellt sich der SV 08 nach einer sportlich stabilen Saison neu auf – und baut zugleich auf Kontinuität.
„Die Spatzen pfiffen es schon längst von den Dächern. Nun ist es offiziell und unterschrieben“, heißt es in der Mitteilung des Vereins. Mit Nico Eber habe man einen Trainer verpflichtet, „der in den letzten Jahren mit seiner Arbeit bei der SG Frankenblick gezeigt hat, dass er eine Mannschaft formen und weiterentwickeln kann“. Genau diesen Weg wolle man nun auch am Fellberg fortsetzen. Der 36-Jährige bringt reichlich Erfahrung als Spieler und Trainer mit. Seine Laufbahn führte ihn vom TSV Germania Sonneberg-West über Mupperg und Judenbach schließlich zum SC 06 Oberlind, wo er viele Jahre als Spielertrainer tätig war. Zuletzt arbeitete Eber erfolgreich bei der SG Mengersgereuth-Hämmern, mit der ihm im vergangenen Sommer der Aufstieg in die Kreisliga gelang. Aktuell rangiert die Mannschaft auf einem starken fünften Tabellenplatz.
Mit Gabor Styevko bekommt Eber zudem einen Co-Trainer an die Seite, der in Steinach bestens bekannt ist. Seit 2019 trug der Offensivspieler das Trikot des SV 08, sammelte Erfahrungen in der Landesklasse und half auch in der laufenden Saison noch mehrfach aus. Nach einem kurzen Abstecher nach Mitwitz kehrt er nun in neuer Funktion an den Fellberg zurück. „Ein wichtiger Baustein für mich ist Gabor Styevko, der den Verein bestens kennt und den Weg gemeinsam mit mir antritt“, erklärte Nico Eber. „Wir sind gewillt, langfristig etwas aufzubauen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Spielern und dem Verein.“
Besonders hebt der neue Coach dabei die Entwicklung der vergangenen Monate hervor. „Dank ,Ede‘ ist der Verein wieder in ruhigeren Fahrwassern unterwegs“, so Eber weiter.
Gemeint ist damit Horst Grohmann, der den SV 08 in einer sportlich schwierigen Phase übernommen hatte. Dem erfahrenen Coach gelang es nicht nur, die Mannschaft aus der Abstiegszone zu führen, sondern ihr auch wieder Stabilität und Selbstvertrauen zu verleihen. Unter Grohmann entwickelte sich Steinach zu einem gefestigten Landesklassenteam, das mittlerweile als homogene und gereifte Einheit auftritt. Der Verein findet deshalb deutliche Worte des Dankes: „Ein großes Dankeschön möchten wir an unseren ,Ede‘ richten, der uns in einer schwierigen Situation ohne großes Überlegen übernommen hat und den Jungs innerhalb kürzester Zeit wieder die nötige Spielfreude zurückgebracht hat.“ Besonders seine positive Art habe dafür gesorgt, dass sich die Mannschaft schnell stabilisierte und frühzeitig von den Abstiegsrängen distanzieren konnte.
So übergibt Grohmann nach einem erfolgreichen Jahr eine intakte Mannschaft an seine Nachfolger – und schafft damit eine gute Grundlage für das neue Trainer-Duo am Fellberg.