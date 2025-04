Neues Trainer-Trio für die U19 des ASV Cham

Für die älteste Jugendmannschaft des ASV Cham kann man Vollzug melden, was die Trainerposition angeht. Tobias Schötz – aktueller U17-Trainer der Chamer – wird 2025/2026 als Cheftrainer der U19 fungieren, die an das Tor zur Bayernliga anklopft. Ihm zur Seite stehen mit Lukas Faltermeier, der seit Jahren die Torhüter des ASV betreut, und Gerhard Peintinger zwei starke Co-Trainer.



„Tobi ist seit mehreren Jahren als Trainer bei uns im NLZ aktiv. Im B-Jugend Bereich feierte er die vergangenen Jahre bereits große Erfolge und steht aktuell kurz vor dem Erreichen des Klassenerhalts. Wir sind extrem froh darüber, dass er uns weiterhin erhalten bleibt und mit seiner Expertise nächstes Jahr die U19 coacht“, lässt sich NLZ-Leiter Gerhard Peintinger in einer Mitteilung des Vereins zitieren.



Tormann „Lu“ Faltermeier war selbst als Jugend- und Seniorenspieler für den ASV Cham aktiv und steht aktuell in Diensten des Landesligisten TB 03 Roding. „Es freut mich sehr, dass Lu nächstes Jahr als fester Co-Trainer bei uns dabei ist. Die letzten Jahre hat er bereits sehr gut die Torhüter betreut und war des Öfteren als Unterstützung bei den Spielen der U17 und U19 dabei. Obwohl er selbst nicht mehr bei uns aktiv ist, ist er nach wie vor eng mit dem ASV verbunden. Es ist toll, dass er nun fest unserem Trainerteam angehört“, freut sich der Jugendchef. Mit dem dreiköpfigen Trainerteam sei der ASV in der U19 sehr gut für die nächste Spielzeit aufgestellt. Man hofft natürlich, dass die A-Jugend den Aufstieg in die Bayernliga schafft. Sieben Spieltags stehen noch aus. Weitere Trainerstellen im Chamer NLZ werden demnächst veröffentlicht.