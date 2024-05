Neues Trainer-Team 2024/25

Linner SV stellt die ersten Weichen für die neue Saison im Senioren-Bereich.

Neues Trainer-Team beim Linner SV Abteilungsleiter Andreas Osterhaus (Bildmitte) stellt das neue Trainer-Gespann für die 1.Herren Mannschaft zur Saison 2024/25 vor. Sein Plan überzeugte nicht nur den Vorstand, sondern auch zwei alte Bekannte: "Zurück in die Zukunft" mit einer stärkeren Identifikation zum Verein und für den Verein, nicht nur neben sondern gerade auch auf dem Platz. Mit Frank Hüneburg (links im Bild) und Krisha Martin (rechts im Bild) konnte er in seiner ersten Amtshandlung zwei bekannte Gesichter zurück an die Kurkölner Straße lotsen. Beide sind keine Unbekannten beim LSV und haben die „Grün-Weiße DNA“ im Herzen. Frank (46) war in der Vergangenheit mehrere Jahre als Jugendtrainer unter dem damaligen Jugendleiter Osterhaus beim Linner SV und zuletzt beim TSV Bockum im Senioren-Bereich sehr erfolgreich tätig. Krisha (38) trug zweimal als Spieler das Grün-Weiße Trikot in seiner aktiven Zeit. Zunächst in der Jugend und später erfolgreich zu Bezirks- u. Landesligazeiten, wo er im Mittelfeld die Fäden zog. Nach einer ersten Kontaktaufnahme und den folgenden Gesprächen war den drei schnell klar: Das passt und man gab sich die Hand drauf. Mit der Vertragsunterschrift wurde die Verpflichtung auch formal offiziell gemacht. Herzlichen Willkommen zurück beim Linner SV Frank u. Krisha