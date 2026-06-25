Neues Trainer-Tandem beim TSV Schott Mainz

„Fußball ist ein Spieler-Spiel“, sagt Schwarz. Und erinnert an einen Klopp-Satz, wonach man seine Mannschaft am besten an der Spielweise erkennt und nicht nur am Trikot. „Ich freue mich extremst darauf, den Prozess der Gruppenbildung noch aktiver zu begleiten“, sagt der Co-Cheftrainer. „Ich freue mich auch darauf, von Sascha noch etwas lernen zu können.“ Bei der Polizei richtete sich Schwarz ein von den Arbeitszeiten her besser planbares Tätigkeitsfeld ein.