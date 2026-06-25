Neues Trainer-Tandem beim TSV Schott Mainz

Mainz. Die Frage, die sich viele stellen, bekam auch Thomas Schwarz selbst häufig zu hören. Gleichberechtigtes Cheftrainer-Duo, das ist ohnehin kein alltägliches Konstrukt. Und dann beim TSV Schott Mainz, gemeinsam mit der stimm- und meinungsstarken Clublegende Sascha Meeth? Ja, genau so ist es gedacht.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Meeth lässt, wann immer man ihn fragt, keine Zweifel an der vollständigen Augenhöhe innerhalb dieses neuen Konstrukts aufkommen. Und für Schwarz fühlt es sich nach der langen Planung und den ersten Vorbereitungstagen auf die Oberliga genauso an. Meeth leitete die erste, Schwarz die zweite Einheit. So soll es weitergehen, ohne definitive Rollenaufteilung, zur Situation passend.
Im Duo werden die Trainingsinhalte und Übungen besprochen. Mindestens einer von beiden will immer da sein. Wobei das Tandem-Modell für Meeth zeitlich auch die einzige Chance war, ins geliebte Traineramt zurückzukehren. Als der Sommer-Abgang von Chefcoach Samuel Horozovic feststand, signalisierte Co-Trainer Schwarz unaufdringlich, wie es seine Art ist, Interesse mit aufzurücken. Das war dann bald beschlossene Sache.
Ein paar Wochen vorher hatte der 36-Jährige intern Eindruck gemacht, mit einer Gänsehaut-Ansprache beim Heimspiel gegen Trier. Seither überließ Horozovic seinem Assistenten immer häufiger das Wort. Schwarz, früher Spielertrainer im Heimatdorf Spiesheim und Chefcoach in Bad Kreuznach, wird der hierarchische Schritt nach vorn bedenkenlos zugetraut. Wohl wissend, dass ein gutes Duo sich ergänzt.
Anderthalb Jahrzehnte Altersunterschied trennen Schwarz und Meeth, der auch an der Seitenlinie schon einiges mehr gesehen hat. Meeth bleibt zudem mit den Belangen des Sportlichen Leiters befasst, seine A-Lizenz strebt perspektivisch auch Schwarz an. „Wir sind auf jeden Fall unterschiedlich“, sagt er, „unsere Aufgabe wird sein, der Mannschaft im richtigen Moment das mitzugeben, was für sie wichtig ist.“ Beide sind uneitle Menschen, die sich auch im richtigen Moment zurücknehmen wollen.
Entscheidend ist, dass ein solches Duo die gleiche Sprache spricht. „Wir wollen einen gemeinsamen Weg gehen, dieselbe Idee, dieselben Werte vermitteln“, sagt Schwarz. Die Eckpunkte: „Spiele mit einer hohen Intensität und Leidenschaft. Die Spiele selbst zu gestalten und aktiv zu sein, weniger zu reagieren.“ Wo Horozovic auf akribisch ausgearbeitete Matchpläne auf Basis von Grundprinzipien setzte, will das Nachfolger-Duo ebenjene Prinzipien wie eine DNA in der Mannschaft verankern, sodass die Spieler sich möglichst in jeder Situation zu helfen wissen.
„Fußball ist ein Spieler-Spiel“, sagt Schwarz. Und erinnert an einen Klopp-Satz, wonach man seine Mannschaft am besten an der Spielweise erkennt und nicht nur am Trikot. „Ich freue mich extremst darauf, den Prozess der Gruppenbildung noch aktiver zu begleiten“, sagt der Co-Cheftrainer. „Ich freue mich auch darauf, von Sascha noch etwas lernen zu können.“ Bei der Polizei richtete sich Schwarz ein von den Arbeitszeiten her besser planbares Tätigkeitsfeld ein.
Skepsis, dass es im Cheftrainer-Duo klappen könnte, hat der 36-Jährige nicht. Dafür aber jede Menge Vorfreude. Auf den Ligastart, das Pokal-Highlight gegen Gladbach, die neue Rolle. Im Sprachgebrauch, man wolle das Bestmögliche erreichen, passt zwischen Schwarz und Meeth schon kein Blatt mehr.