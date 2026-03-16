Neues Trainer-Quartett soll Großschwarzenlohe »even stronger« machen

Fabian Schäll wird beim FC Großschwarzenlohe weiter ein prägendes Gesicht bleiben. – Foto: Florian Würthele

Es sind wahrlich keine kleinen Fußstapfen, die Florian Bauer unterlässt, wenn er im Sommer gemeinsam mit Co-Spielertrainer Fabian Klose zu Liga- und Lokalrivalen TSV Kornburg wechselt. Dennoch sieht sich der SC Großschwarzenlohe für die Zukunft bestens aufgestellt, auch wenn das derzeitige Schlusslicht wieder runter in die Landesliga muss. Die Zuversicht, der Optimismus hat einen Grund - oder, genauer gesagt, gleich vier. Denn das neue Coach-Quartett macht den mittelfränkischen Verein "even stronger", wie es Teammanager Tobias Müller formuliert.

Man setzte, so der Inhaber und Geschäftsführer eines Logistikunternehmens, auf eine Mischung aus Kontinuität und neuem Impuls. Fabian Schäll und Christian Heinloth gehören zu Ersterem. Dieses Duo gehört bereits jetzt zum Trainerteam - und wird künftig auch in entscheidender Rolle bleiben. "Mit Fabian Schäll bleibt bei uns eine absolute Führungsfigur an Bord. Er ist seit Jahren sportlich und menschlich ein prägender Faktor, kennt den Verein in jeder Tiefe und steht wie kaum ein anderer für Identifikation, Verantwortung und Haltung auf und neben dem Platz", begründet Müller diese Teilentscheidung. Und weiter: "Christian Heinloth hat in seinem ersten Jahr in dieser Rolle wichtige Erfahrungen gesammelt, den Verein sehr gut kennengelernt und sich hervorragend eingefügt. Er weiß inzwischen genau, wie wir ticken, was unser Umfeld ausmacht und welche Mentalität hier gefragt ist."

Dem SC Großschwarzenlohe ist es jedoch wichtig, nicht nur sein eigenes Süppchen zu kochen. Und genau deshalb hat man mit Jonas Fries und Marco Ried zwei externe Übungsleiter an Land gezogen, die das Quartett kompletisieren. "Mit Jonas Fries gewinnen wir zusätzlich einen Spieler mit extrem hoher Qualität, Regionalliga-Erfahrung und großem Entwicklungspotenzial, der sportlich und menschlich sehr gut zu uns passt. Marco Ried bringt fachlich durch seine langjährige Arbeit im Nachwuchsbereich der SpVgg Greuther Fürth sehr viel mit - vor allem aber passt er menschlich auf Anhieb hervorragend zu uns."