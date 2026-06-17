Neues Trainer-Kapitel in Winklarn: Ergül beerbt Schubert Der im Schwandorfer Raum bekannte Übungsleiter heuert beim A-Klassisten an von Florian Würthele · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Abteilungsleiter Christian Käsbauer (links) stellt Askin Ergül als neuen Cheftrainer des TSV Winklarn vor. – Foto: Verein

Der Schwandorfer A-Klassist TSV Winklarn hat die Trainerfrage für die Saison 2026/27 klären können. Wie der Verein mitteilt, gibt ab sofort Askin Ergül die Kommandos. Der 54-jährige Burglengenfelder tritt in die Fußstapfen des bisherigen TSV-Coaches Markus Schubert, der die Mannschaft vor einem Jahr übernahm und auf Platz vier der A-Klasse Nord führte.

Die ersten zwei Einheiten mit seiner neuen Mannschaft hat Ergül bereits hinter sich. Vergangenen Samstag bat er zum Trainingsauftakt. Viele Spieler wuselten am Sportgelände in Winklarn herum. „Die hohe Beteiligung und die motivierte Atmosphäre machten bereits zum Start deutlich, dass die Mannschaft die kommende Spielzeit in der A-Klasse mit viel Ehrgeiz angehen möchte“, schreibt der Verein auf seiner Homepage.



Askin Ergül hat sich über die Jahre einen Namen gemacht im Schwandorfer Umland. Unter anderem coachte er bislang den FC Maxhütte-Haidhof, den FT Eintracht Schwandorf, den TSV Dieterskirchen, den SC Katzdorf II, den SV Leonberg und den SC Kreith/Pittersberg. Auch im Jugend- und Damenbereich war er bereits aktiv. Zuletzt sprang Ergül bis zum Saisonende beim ATSV Pirkensee-Ponholz in die Bresche, konnte den Abstieg in die Kreisklasse aber auch nicht mehr abwenden. „Bereits in den ersten Gesprächen mit dem neuen Coach und während der ersten Trainingseinheit wurde deutlich, dass Teamgeist, Einsatzbereitschaft und eine positive Weiterentwicklung der Mannschaft im Mittelpunkt seiner Arbeit stehen“, teilt der TSV Winklarn mit. Weiter hießt es in der Meldung: „Nach der vergangenen Saison unter Trainer Markus Schubert beginnt für den TSV Winklarn nun ein neues Kapitel. Die Verantwortlichen des Vereins sind überzeugt, mit Askin Ergül die passende Besetzung für die kommenden Aufgaben gefunden zu haben.“





Beim Auftakttraining hätte sich die Spieler hochmotiviert, tatendurstig und als geschlossene Einheit gezeigt. Die Begeisterung auf dem Platz sei deutlich spürbar gewesen, wird berichtet. In den kommenden Wochen wird beim A-Klassisten intensiv an den Grundlagen für die neue Saison gearbeitet. „Mit Zusammenhalt, Einsatzwillen und den Ideen des neuen Trainers möchte der TSV die Herausforderungen der Saison 2026/2027 erfolgreich meistern und in der A-Klasse eine gute Rolle spielen“, heißt es abschließend. Die endgültige Gruppeneinteilung der A-Klassen im Spielkreis Cham/Schwandorf ist noch nicht publiziert worden.