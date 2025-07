Neues Trainer-Duo, zwei Neuzugänge: Bismark nimmt die Vorbereitung auf

Am Montagabend war es so weit: Das neue Trainerteam um Florian Knoblich und Michael Metzger bat die Landesliga-Fußballer des TuS Schwarz-Weiß Bismark nach der Saisoneröffnung am vergangenen Freitag zum ersten Mal auf den grünen Rasen des Bismarker Waldstadions, um den Startschuss für die Sommervorbereitung zu geben.

Nach einem Jahr an der Seite von Artem Sikulski wird das Trainertalent Knoblich nun also den Landesliga-Dino übernehmen und gemeinsam mit dem Bismarker Urgestein Michael Metzger in die insgesamt 30. Landesliga-Spielzeit führen - Rekord. Kein anderer Verein bestritt so viele Saisons in der Nordstaffel und die Schwarz-Weißen tun dies nun schon das 22. Jahr in Serie.

28-Jähriger übernimmt die Geschicke des Landesligisten