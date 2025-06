Neues Trainer-Duo und viele neue Spieler in Sorghof

Sie können es offenbar kaum abwarten: Bereits am kommenden Sonntag, den 15. Juni, startet die SG SV Sorghof I / FV Vilseck II in die Vorbereitung auf die kommende Saison in der A-Klasse Nord. Um 10.30 Uhr bittet das neue Trainer-Duo Marco Barile und Udo Hagerer die Mannschaft zum ersten offiziellen Training. Neben den beiden neuen Coaches, deren Zusage noch im alten Jahr feststand, können einige weitere neue Gesichter begrüßt werden.