++Neues Trainer-Duo in Biendorf++

Ab dem 10.07.2025 beginnen die Vorbereitungen des BSC Biendorf auf die Saison 2025/26.

Nach einigen Abgängen sieht sich der Verein mit Herausforderungen konfrontiert, doch mit frischem Schwung geht es in die neue Spielzeit. Die beiden ehemaligen Trainer Sören Schulz und Tony Gundermann, die die Mannschaft verlassen haben, übergeben ihre Aufgaben an zwei Nachfolger.

Der 36-jährige Torjäger des BSC, Christoph Vatthauer, beendet nach beeindruckenden 18 Jahren (403 Spiele / 368 Tore) seine aktive Fußballkarriere und übernimmt die Verantwortung als Trainer der ersten Mannschaft.

An seiner Seite wird Davis Protzmann, der in den letzten Jahren mit langwierigen Verletzungen zu kämpfen hatte, als Co-Trainer tätig sein.

Gemeinsam haben sie beschlossen, den Verein und die Mannschaft auch in dieser neuen Funktion zu unterstützen. Den Trainerstab vervollständigt Maik Spielmann, der als der alte und neue Betreuer als gute Seele der Truppe und Unterstützer der Trainer fungieren wird.

Die Abgänge im Verein werden durch zwei Neuzugänge (die separat vorgestellt werden) sowie durch Spieler aus der zweiten Mannschaft kompensiert.

Die Vorbereitung für die neue Saison wird mit dem neuen Trainerteam und einem Kader von 24 Spielern stattfinden. Das gemeinsame Ziel für Trainer und Spieler ist ein Tabellenplatz im oberen Drittel.