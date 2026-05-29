Neues Trainer-Duo gefunden

– Foto: SG Geismar/Züschen

Die SG Geismar/Züschen hat die Weichen für die Zeit nach Andy Sauer gestellt. Wie der Kreisoberligist in seinen sozialen Medien bekanntgab, übernimmt Ulrich Becker ab der Saison 2026/27 das Traineramt der ersten Mannschaft. Unterstützt wird der in Nordhessen bestens bekannte Coach künftig von Tim Bubenhagen, der eine Doppelfunktion einnimmt: als Co-Trainer der Ersten und zugleich als Cheftrainer der zweiten Mannschaft.

Damit hat die SG eine Lösung für die Nachfolge von Sauer gefunden, der sein Amt zum Saisonende niederlegen wird. Hessensport24 hatte zuvor berichtet, dass Sauer nach rund 25 Jahren nahezu ununterbrochener Tätigkeit im Fußball eine Auszeit nehmen möchte. Der Verein hatte diese Entscheidung bedauert, richtet den Blick nun aber auf die sportliche Zukunft.

Mit Becker und Bubenhagen setzt Geismar/Züschen auf ein Gespann, das nach Vereinsangaben sowohl fachlich als auch menschlich gut zur Spielgemeinschaft passt. Beide sollen frische Impulse geben, klare Ideen einbringen und die langfristige Entwicklung des Vereins vorantreiben. Gemeinsam mit dem bisherigen Torwarttrainer Niclas Köhler bilden sie das Trainerteam für die kommende Spielzeit.