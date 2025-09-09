Neues Trainer-Duo für den MTSV Selsingen

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Mit Freude dürfen wir euch frühzeitig das neue Trainerteam der 1. Herren für die Saison 2026/2027 vorstellen. Mit Hanke Wehber und Henning Schmidt kehren zwei altbekannte Gesichter an die Selsinger Seitenlinie zurück.
Henning sammelte bereits Erfahrungen als Trainer der 2. Herren in Selsingen und war zuletzt drei Jahre Trainer der 1. Herren in Sandbostel. Aktuell erlangt Henning durch verschiedene Lehrgänge die Voraussetzungen für eine Trainer-C-Lizenz. Nach 33 Jahren Mitgliedschaft im MTSV ist die neue Herausforderung für Henning eine echte Herzensangelegenheit. Seine Zusage für die kommende Saison ist dabei ligaunabhängig.
Sein gleichgestellter Partner Hanke steht ihm in keiner Weise nach. Auch Hanke lebt den MTSV seit Jahrzehnten und ist der 1. Herren nach langer Zeit als aktiver Spieler und Kapitän sehr verbunden. Neben seiner Zeit als Spieler sammelte er bereits wertvolle Erfahrung als Jugendtrainer. Seine erste Station war die Betreuerrolle in der F-Jugend. Darauf folgten zwei Jahre als Trainer bei der JFV Concordia und zwei Jahre als Co-Trainer in der Jugend des VfL Oldenburg. Zudem betreut Hanke seit 2013 das DFB-Mobil und besitzt eine Trainer-B-Lizenz. Ähnlich wie sein Trainerkollege und langjähriger Freund ist die neue Station für ihn eine echte Herzensangelegenheit. Auch seine Zusage ist ligaunabhängig.
Für Fußballobmann Adrie Schraage ist das neue Team eine absolute Wunschbesetzung. Er freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Trainerteam und betont die starke MTSV-DNA beider. Sein Stellvertreter Thore Groß stimmt ihm voll zu. Nach den ersten Gesprächen stellte sich schnell eine gute Chemie heraus.
Unser Double-Trainer Rainer Duray wird die laufende Saison natürlich wie gewohnt mit seinem Co-Trainer Carsten Müller beenden. Die Mannschaft ist Rainer wahrlich ans Herz gewachsen und die Zusammenarbeit läuft reibungslos. Für Rainer war jedoch schon bei seiner Verlängerung im Winter klar, dass es bei zwei Jahren Duray-Ära in Selsingen bleiben soll. Folglich begann die Trainersuche sehr früh. Mit der frühzeitigen Neubesetzung hat der Vorstand eine sehr gute Planungssicherheit.