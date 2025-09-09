Neues Trainer-Duo für den MTSV Selsingen

Henning sammelte bereits Erfahrungen als Trainer der 2. Herren in Selsingen und war zuletzt drei Jahre Trainer der 1. Herren in Sandbostel. Aktuell erlangt Henning durch verschiedene Lehrgänge die Voraussetzungen für eine Trainer-C-Lizenz. Nach 33 Jahren Mitgliedschaft im MTSV ist die neue Herausforderung für Henning eine echte Herzensangelegenheit. Seine Zusage für die kommende Saison ist dabei ligaunabhängig.

Sein gleichgestellter Partner Hanke steht ihm in keiner Weise nach. Auch Hanke lebt den MTSV seit Jahrzehnten und ist der 1. Herren nach langer Zeit als aktiver Spieler und Kapitän sehr verbunden. Neben seiner Zeit als Spieler sammelte er bereits wertvolle Erfahrung als Jugendtrainer. Seine erste Station war die Betreuerrolle in der F-Jugend. Darauf folgten zwei Jahre als Trainer bei der JFV Concordia und zwei Jahre als Co-Trainer in der Jugend des VfL Oldenburg. Zudem betreut Hanke seit 2013 das DFB-Mobil und besitzt eine Trainer-B-Lizenz. Ähnlich wie sein Trainerkollege und langjähriger Freund ist die neue Station für ihn eine echte Herzensangelegenheit. Auch seine Zusage ist ligaunabhängig.