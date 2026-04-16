Neues Trainer-Duo für Buch: Wiedmann und Schulik übernehmen im Sommer Neuanfang am Wegfeld +++ Wiedmann und Schulik übernehmen im Duo +++ Fokus auf attraktiven Fußball von pm/mb · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Der TSV Nürnberg-Buch ist für kommende Saison nun auch auf der Trainerposition neu aufgestellt. Von links: Sportlicher Leiter Rainer Aubaret, das neue Trainerduo - Sebastian Schulik und Marco Wiedmann und ebenfalls aus der sportlichen Leitung, Martin Siebentritt.

Der TSV Nürnberg-Buch hat die wichtigste Personalie für die kommende Spielzeit geklärt. Ab der Saison 2026/27 wird ein gleichberechtigtes Trainer-Gespann die Verantwortung an der Seitenlinie übernehmen: Marco Wiedmann und Sebastian Schulik rücken als neues Führungs-Duo an die Spitze der Herrenmannschaft. Während Wiedmann als spielender Trainer direkt auf dem Platz Einfluss nehmen wird, ergänzt Schulik das Team als Partner von der Linie aus.

Erfahrung und neue Impulse für das Knoblauchsland Der sportliche Leiter Rainer Aubaret setzt mit dieser Entscheidung auf eine Kombination aus Erfahrung und frischen Ideen. Marco Wiedmann ist in der Region bestens bekannt und bringt bereits Erfahrung in der Doppelfunktion als Spielertrainer mit, die er über zwei Jahre bei der SpVgg Hüttenbach-Simmelsdorf sammelte. Er soll auf dem Rasen als Bindeglied fungieren. Sebastian Schulik hingegen wird seine Expertise in der strukturierten Trainingssteuerung und Mannschaftsführung einbringen. „Wir haben uns bewusst für diese Kombination entschieden. Marco und Sebastian ergänzen sich hervorragend“, zeigt sich Rainer Aubaret überzeugt. Beide Trainer kennen die Anforderungen der verschiedenen Spielklassen aus ihren eigenen aktiven Laufbahnen genau.