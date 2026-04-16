Neues Trainer-Duo für Buch: Wiedmann und Schulik übernehmen im Sommer

Der TSV Nürnberg-Buch hat die wichtigste Personalie für die kommende Spielzeit geklärt. Ab der Saison 2026/27 wird ein gleichberechtigtes Trainer-Gespann die Verantwortung an der Seitenlinie übernehmen: Marco Wiedmann und Sebastian Schulik rücken als neues Führungs-Duo an die Spitze der Herrenmannschaft. Während Wiedmann als spielender Trainer direkt auf dem Platz Einfluss nehmen wird, ergänzt Schulik das Team als Partner von der Linie aus.
Der sportliche Leiter Rainer Aubaret setzt mit dieser Entscheidung auf eine Kombination aus Erfahrung und frischen Ideen. Marco Wiedmann ist in der Region bestens bekannt und bringt bereits Erfahrung in der Doppelfunktion als Spielertrainer mit, die er über zwei Jahre bei der SpVgg Hüttenbach-Simmelsdorf sammelte. Er soll auf dem Rasen als Bindeglied fungieren.
Sebastian Schulik hingegen wird seine Expertise in der strukturierten Trainingssteuerung und Mannschaftsführung einbringen. „Wir haben uns bewusst für diese Kombination entschieden. Marco und Sebastian ergänzen sich hervorragend“, zeigt sich Rainer Aubaret überzeugt. Beide Trainer kennen die Anforderungen der verschiedenen Spielklassen aus ihren eigenen aktiven Laufbahnen genau.
Die Zielsetzung für die kommende Saison ist klar definiert – und das völlig unabhängig von der künftigen Ligazugehörigkeit. Der Verein möchte wieder zu einer aktiven und mutigen Spielweise zurückkehren. Einsatzbereitschaft, Teamgeist und attraktiver Fußball stehen im Mittelpunkt, um die Zuschauer am Bucher Wegfeld wieder voll mitzunehmen.
Nachdem der Verein zuletzt die sportliche Leitung um Rainer Aubaret neu geordnet hat, ist die Verpflichtung von Wiedmann und Schulik der nächste große Schritt innerhalb der strukturellen Neuausrichtung des TSV Buch.