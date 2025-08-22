Neues Trainer-Duo fühlt sich wohl beim VfB Bodenheim

Bodenheim. Zwei Spieler, über 400 Partien höherklassige Erfahrung – in Damir Bektasevic und Khaled Abou Daya hat Verbandsligist VfB Bodenheim sich ein spielendes Co-Trainer-Duo an Bord geholt, das mit allen Wassern gewaschen ist. Und nacheinander in Gonsenheim die Kapitänsbinde trug.

„Sehr gut“ fühlt sich Bektasevic am Guckenberg aufgehoben: „Es macht Spaß, die Jungs sind alle in Ordnung. Zwischenmenschlich, aber auch sportlich passt es.“ Der 33-Jährige fühlt sich an den SVG erinnert: „Hier ist es ähnlich, ein sehr familiäres, herzliches Umfeld, liebe Menschen in Mannschaft, Trainerteam und Vorstand. Der Verein ist stark aufgestellt, mit vielen Mannschaften und gutem Umfeld.“

Dass Abou Daya zugesagt hatte, war für Bektasevic ein Argument, von Walluf aus erneut die Rheinseite zu wechseln. Beide trainieren voll mit, beraten mit Chefcoach Marco Jantz die Inhalte und teilen sich die Zuständigkeiten auf, wobei auch Co-Trainer Emanuel Parelho und Teammanager Timo Berkes – beide ebenfalls neu an Bord – Trainingsgruppen übernehmen.

„In den letzten Jahren war das Trainerteam ziemlich klein“, sagt Jantz. Abou Daya setzt, seiner Statur entsprechend, athletische Impulse. Beim Abschlusstraining vor dem Spiel in Hohenecken (2:0) managte der Chefcoach die Spielformen und Bektasevic, der mit einer Trainerlaufbahn liebäugelt, impfte seinen Teamkollegen taktische Abläufe ein. So lässt sich der halbe Platz, den der VfB für gewöhnlich zur Verfügung hat, optimal ausfüllen. „Unser Platz ist ja groß“, grinst Jantz.

Duell mit SG Hüffelsheim: „Gonsenheim II gegen Schott II“

Samstag (16 Uhr) kommt die SG Hüffelsheim. „Gonsenheim II gegen Schott II“, scherzt Bektasevic mit Blick auf die vielen Ex-Mainzer beim Aufsteiger, etwa Tim Müller, Lars Hermann, Nik Rosenbaum, Christian Hahn oder Jan-Niklas König. Die Liga-Neulinge sind alle stark gestartet und schicken sich an, dem VfB nachzueifern, der als Vorjahres-Sechster bei weitem bester Aufsteiger war. Und der nun an neuen Hierarchien und mehr taktischer Flexibilität feilt.

„Wir wollen uns als Mannschaft entwickeln und bis zur Rückrunde den Fußball spielen, den wir uns vorstellen“, sagt Bektasevic, „tabellarisch haben wir kein Ziel vorgegeben.“ Auch der Mittelfeldregisseur selbst ist noch auf dem Weg zu alter Stärke, sieht sich nach Urlaub und Rippenprellung erst bei 70 Prozent. Nun ist Abou Daya kurz verreist. Doch der Kader ist ausgeglichen besetzt, das Verantwortlichen-Quintett kann immer nachlegen.

„Wir sind in der Findungsphase“, sagt Bektasevic, „es sind verdiente Spieler gegangen, die Automatismen fehlen noch.“ Umso wertvoller, dass Marco Bergmann seinen Wechsel in die Altersteilzeit direkt wieder abgeblasen hat und vollständig zur Verfügung steht. Das haben auch Bektasevic und Abou Daya vor, wenngleich der 33-Jährige versichert: „Für mich ist es kein Problem, einem jungen Spieler den Vorzug zu geben, wenn er es sich verdient hat. Wir haben viel Bewegung in der Aufstellung, der Qualität des Kaders entsprechend.“

Am Dienstag waren wieder 20 Feldspieler im Training. Abzüglich Leo Ferber, der nun Jonas Bartelt, Constantin Bauer und Florian Deick ins Auslandsstudium gefolgt ist. Hüffelsheim, Waldalgesheim, Kandel, Zeiskam – das Programm hat es in sich. „Das sind allesamt gute Gegner“, blickt Jantz voraus, „aber das sind wir auch.“ Gerade die Ausgeglichenheit der Liga findet Bektasevic spannend: „Da kann in jedem Spiel alles passieren.“ Und so warten noch viele neue Erfahrungen.