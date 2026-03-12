Neues Trainer-Duo beim MTV Berg – Kunick fordert klare Bedingungen Beide seit Jahren aktiv von Redaktion Weilheim · Heute, 09:48 Uhr · 0 Leser

Kennen sich aus beim MTV Berg: Benjamin Kunick (r.) und sein Co-Trainer Florian Altmann waren im Jugendbereich tätig und betreuen jetzt das zweite Herrenteam. – Foto: Andrea Jaksch

Der MTV Berg II hat ein neues Trainerteam aus den eigenen Reihen. Kunick stellte eine Bedingung für seine Zusage als Trainer.

Berg – Der MTV Berg II hat einen neuen Trainer: Benjamin Kunick hat Anfang Februar die zweite Mannschaft des Vereins übernommen. Der 42-Jährige ist im Verein kein Unbekannter – seit acht Jahren ist er beim MTV tätig, bislang vor allem im Jugendbereich. „Bisher war ich immer bis zur B-Jugend Trainer“, erzählt Kunick. Zuletzt betreute er die F-Jugend. Als der Sportvorstand ihn fragte, ob er die zweite Mannschaft übernehmen wolle, nachdem sich der Verein und der bisherige Trainer Djoko Kalaba einvernehmlich getrennt hatten, zögerte er zunächst.

Kunick wird neuer Trainer des MTV Berg II – tendierte anfangs eher zu einer Absage „Erst habe ich Nein gesagt, weil ich ziemlich eingespannt bin“, sagt Kunick. Neben seiner Trainertätigkeit im Jugendbereich kümmert er sich am Wochenende häufig um den Kiosk am Sportplatz. Dazu kommen ein Vollzeitjob bei der Deutschen Bahn – er ist Leiter der Materialwirtschaft im ICE-Werk – sowie Familie mit Frau und drei Kindern. Außerdem spielt er selbst noch in der Alte-Herren-Mannschaft des MTV. Ganz ablehnen wollte er die Anfrage aber nicht: „Es war eine große Ehre für mich.“ Schließlich sagte er zu – allerdings unter einer Bedingung: „Ich habe gesagt, ich mache das nur mit meinem Co-Trainer gemeinsam.“ Dieser war direkt dabei: Florian Altmann, 39 Jahre alt und ebenfalls seit Jahren beim MTV aktiv. „Wir sind ein Trainerteam. Ohne ihn hätte ich das nicht gemacht“, betont Kunick. Altmann hatte die zweite Mannschaft bereits vor einigen Jahren trainiert.