Der MTV Berg II hat ein neues Trainerteam aus den eigenen Reihen. Kunick stellte eine Bedingung für seine Zusage als Trainer.
Berg – Der MTV Berg II hat einen neuen Trainer: Benjamin Kunick hat Anfang Februar die zweite Mannschaft des Vereins übernommen. Der 42-Jährige ist im Verein kein Unbekannter – seit acht Jahren ist er beim MTV tätig, bislang vor allem im Jugendbereich.
„Bisher war ich immer bis zur B-Jugend Trainer“, erzählt Kunick. Zuletzt betreute er die F-Jugend. Als der Sportvorstand ihn fragte, ob er die zweite Mannschaft übernehmen wolle, nachdem sich der Verein und der bisherige Trainer Djoko Kalaba einvernehmlich getrennt hatten, zögerte er zunächst.
„Erst habe ich Nein gesagt, weil ich ziemlich eingespannt bin“, sagt Kunick. Neben seiner Trainertätigkeit im Jugendbereich kümmert er sich am Wochenende häufig um den Kiosk am Sportplatz. Dazu kommen ein Vollzeitjob bei der Deutschen Bahn – er ist Leiter der Materialwirtschaft im ICE-Werk – sowie Familie mit Frau und drei Kindern. Außerdem spielt er selbst noch in der Alte-Herren-Mannschaft des MTV.
Ganz ablehnen wollte er die Anfrage aber nicht: „Es war eine große Ehre für mich.“ Schließlich sagte er zu – allerdings unter einer Bedingung: „Ich habe gesagt, ich mache das nur mit meinem Co-Trainer gemeinsam.“ Dieser war direkt dabei: Florian Altmann, 39 Jahre alt und ebenfalls seit Jahren beim MTV aktiv. „Wir sind ein Trainerteam. Ohne ihn hätte ich das nicht gemacht“, betont Kunick. Altmann hatte die zweite Mannschaft bereits vor einigen Jahren trainiert.
Das Duo übernahm die Mannschaft am 9. Februar, einen Tag später stand bereits das erste Training an. Inzwischen absolvierte das Team drei Testspiele – gegen den TV Stockdorf, den SV Wangen und die SpFrd Egling-Straßlach. Alle gingen verloren, dennoch zieht Kunick ein positives erstes Fazit.„Ich habe einen sehr guten Eindruck. Die Jungs haben einen tollen Spirit und wollen den MTV richtig verkörpern“, sagt er. „Sie haben Bock und sind bereit, sich aufzureiben.“ Aktuell steht der MTV Berg II in der A-Klasse mit zwölf Punkten aus 14 Spielen auf Rang elf von 13 Teams. Der Aufstieg ist für diese Saison kein Thema mehr. „Das ist zu weit weg“, sagt Kunick.
Stattdessen geht es zunächst darum, die Mannschaft besser kennenzulernen und ein gutes Gefühl auf den Platz zu bringen. „Das Wichtigste ist, dass wieder Spaß da ist. Das spüre ich schon.“ Sportlich sieht Kunick durchaus Potenzial: „Wir haben einige richtig gute Kicker im Team.“ Sein Ziel für die restlichen zehn Saisonspiele ist ein einstelliger Tabellenplatz.
Langfristig denkt der neue Trainer bereits weiter. Im Sommer soll eine intensive Vorbereitung folgen, zudem will er den Kader mit Talenten aus der Jugend verstärken. „Wir haben uns schon Gedanken gemacht, welche Spieler nachkommen können.“ Auch inhaltlich hat Kunick klare Schwerpunkte: „Wir wollen an Standards wie Ecken arbeiten, auch am Pressing und am Spielaufbau vom Torwart.“ Für die kommende Saison formuliert er dann auch ein konkretes Ziel: „Da wollen wir unter die Top sechs.“