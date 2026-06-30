Neues Trainderduo und fünf neue Spieler bei Horchheim

Die Sommerpause bietet sowohl Zeit zum Durchatmen, als auch für einen Blick nach vorne. Eine ereignisreiche Saison liegt hinter den Vereinen, während die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit bereits laufen. Im FuPa-Sommercheck ziehen die Klubs Bilanz zur vergangenen Runde, berichten über aktuelle Entwicklungen, personelle Veränderungen und ihre Ziele für die kommende Saison.
Benni Bürger, der Sportliche Leiter des SV 1920 Horchheim e.V., hat unsere "Sommercheck"-Fragen beantwortet und gibt Einblicke in die Stimmung im Verein, die Pläne für die Zukunft und die Erwartungen an die neue Saison.
Wie fällt euer Fazit zur vergangenen Saison aus?
"Die Saison hatte einige Höhen und Tiefen dennoch sind wir mit dem Verlauf der letzten Saison durchaus zufrieden!"
Welche sportlichen oder organisatorischen Entwicklungen gibt es aktuell im Verein?
"Nach vier Saisons starten wir in dieser Saison mit einem neuen Trainer (Sebastian Schulz) & Co Trainer (Marcel Edel)."
Gibt es bereits Zu- oder Abgänge im Kader?
"Zugänge:
Abgänge:
Wie ist die Stimmung rund um die Mannschaft und den Verein?
"Die Stimmung in der Mannschaft und dem Verein sind sehr positiv, die neuen Trainer und Spieler (die alle SVH Vergangenheit haben) sowie unsere langjährigen Spieler und Vereinsmitglieder erzeugen eine gute Stimmung."
Welche Ziele habt ihr euch für die kommende Saison gesetzt?
"Aufgrund der neuen Aufstiegsregelungen möchten wir in der kommenden Saison mit unserer Ersten Mannschaft ebenfalls wieder um den Aufstieg spielen."
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Ihr wollt mit eurem Verein auch beim FuPa-Sommercheck mitmachen?
Dann beantwortet einfach unsere Sommercheck-Fragen und schickt eure Antworten per E-Mail an fupa@vrm.de. Bitte gebt dabei auch an, wer die Fragen beantwortet hat und welche Funktion die Person im Verein ausübt. Gerne könnt ihr uns auch passendes Fotomaterial von Spielern, Mannschaften, Vereinsfeiern etc. zuschicken. Wir freuen uns auf eure Neuigkeiten!