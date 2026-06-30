Neues Trainderduo und fünf neue Spieler bei Horchheim

SV Horchheim startet mit einem neuen Trainer in die neue Saison. – Foto: Michael Wolff (Archiv)

Die Sommerpause bietet sowohl Zeit zum Durchatmen, als auch für einen Blick nach vorne. Eine ereignisreiche Saison liegt hinter den Vereinen, während die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit bereits laufen. Im FuPa-Sommercheck ziehen die Klubs Bilanz zur vergangenen Runde, berichten über aktuelle Entwicklungen, personelle Veränderungen und ihre Ziele für die kommende Saison.

Benni Bürger, der Sportliche Leiter des SV 1920 Horchheim e.V., hat unsere "Sommercheck"-Fragen beantwortet und gibt Einblicke in die Stimmung im Verein, die Pläne für die Zukunft und die Erwartungen an die neue Saison.