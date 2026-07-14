Neues Torwarttalent: VfB verpflichtet Werder-Keeper 18-Jähriger kommt aus der Nachwuchsabteilung von Werder Bremen und komplettiert das Torhüterteam von red · Heute, 17:10 Uhr · 0 Leser

Der VfB Oldenburg hat seine Planungen auf der Torhüterposition abgeschlossen. Mit Hugo Jung wechselt ein vielversprechendes Talent von SV Werder Bremen an die Hunte. Der 18-Jährige gehört künftig zum Regionalligakader der Blauen und soll zugleich über Einsätze in der U19 weitere Spielpraxis sammeln.

Nach seiner Ausbildung im Nachwuchsleistungszentrum von Werder Bremen möchte Jung nun den nächsten Schritt in seiner Laufbahn gehen. Der Torhüter suchte bewusst ein neues Umfeld, um sich sportlich und persönlich weiterzuentwickeln. Die Gespräche mit dem VfB hätten ihn schnell überzeugt. Schon früh habe er das Gefühl gehabt, dass Verein und Perspektive gut zu ihm passen. Entsprechend groß sei die Vorfreude auf die neue Aufgabe in Oldenburg.

Vertrauen in das Potenzial Beim VfB sieht man großes Entwicklungspotenzial im jungen Schlussmann. Geschäftsführer Sebastian Schachten beschreibt Jung als gut ausgebildeten Torhüter, der in Bremen eine hochwertige fußballerische Ausbildung genossen habe und beste Voraussetzungen mitbringe, um sich in Oldenburg weiterzuentwickeln. Mit seiner Verpflichtung komplettieren die Blauen ihr Torwartteam für die kommende Saison.